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Сирийская армия двинулась на север, навстречу турецким войскам

Дым разрывов над городом Рас аль-Айн

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Агентство Reuters сообщило со ссылкой на сирийские официальные СМИ о начале передвижений сирийской правительственной армии в сторону северной границы, откуда на сирийскую территорию вошли турецкие войска. Официальный Дамаск назвал действия Турции "агрессией".

Одновременно поступили сообщения о начавшихся переговорах - между сирийским правительством и "Сирийскими демократическими силами" (курдскими вооружёнными формированиями). По сведениям Reuters, переговоры проходят в Латакии на авиабазе Хмеймим, которую контролируют российские войска.

Корреспонденты CNN, работающие в зоне боевых действий, сообщают о "быстром развитии" событий.

Подробности переговоров не сообщаются. Получить официальные подтверждения поступающей информации пока не удаётся.

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