"Партия жуликов, воров и палачей". О возвращении смертной казни

9 октября этого года девятилетняя Лиза Киселёва пропала по дороге в школу в Саратове. Девочку искали несколько тысяч человек, но нашли, к сожалению, лишь её тело. Оно было обнаружено 11 октября в заброшенном гараже. В тот же день был задержан подозреваемый, ранее судимый мужчина. После того, как толпа разгневанных горожан попыталась отбить его у полиции и устроить над ним самосуд, некоторые депутаты Госдумы и популярный телеведущий Владимир Соловьёв высказались за восстановление в России смертной казни.

Мария Слоним

Как же всё стало предсказуемо-ужасно - возвращение смертной казни? Логично.

Илья Азар

ну вот и смертную казнь возвращают

Евгений Примаков-мл и преступления, достойные ее, обозначил: «за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство Родины и коррупцию в угрожающих стране размерах»

Хорошавин и Белых успели проскочить

Митя Алешковский

Сегодня случилось важное событие. Депутат ГД — Женя Примаков написал в фейсбуке, что в России надо вернуть смертную казнь. Хочу объяснить, почему это опасно.

Во-первых, Примаков — депутат. А это значит, что он обладает законотворческой властью. То есть, реально, может взять и инициировать подобный закон.

Во-вторых, уверен, что большинство населения России поддерживают предложение Примакова.

В-третьих, человеческая жизнь в нашей стране не стоит вообще ничего. То есть совсем. Мы даже при моратории на смертную казнь умудряемся терять сотни тысяч жизней в год, от причин, которые могли бы с легкостью исправить (качество дорог, скорость передвижения, качество мед помощи, лекарств, профилактики, и так далее).

В-четвертых, в стране, в которой реальные сроки тюремного заключения дают людям, которые "якобы дотронулись до шлема омоновца, тем самым причинив ему невероятные страдания", смертная казнь будет использоваться направо и налево, для сведения счетов, решения бизнес проблем, политических чисток и так далее.

В-пятых, наша страна имеет огромный опыт применения смертной казни. Миллионы наших сограждан погибли от рук советских палачей. И не только наших сограждан. Никого не щадили. И никто не мог этому противостоять.

В-шестых, и этому есть множество документальных и научных подтверждений, введение смертной казни не влияет на повышение безопасности в обществе.

В-седьмых, обычно говорят: "давайте введем для педофилов". Друзья мои, педофилия – это болезнь. С диагнозом и анамнезом, кого еще из больных мы будем убивать? Психов? Инвалидов? Стариков?

В-восьмых, мы вроде как страна с такими невероятными христианскими традициями. Я не припомню никакого дополнения к шестой заповеди, она звучит так — Не убий. Там нет никаких дополнений, про педофилов, убийц, по решению суда, и так далее.

Ну и последнее — возврат смертной казни это шаг к концу России. Введете смертную казнь — ждите того, что страны не останется. И ждите того, что вас убьют тоже. И тебя, Evgeny Primakov, не сможет защитить ничего, ни мандат, ни добрая память о деде.

Человеческая жизнь — высшая ценность. Даже жизнь убийц, воров, педофилов и подлецов. Как только мы этой поймем, жизнь в России станет лучше, смертей и страданий станет меньше, и у нас появится шанс на счастливое будущее. Ну а пока мы продолжим жить по принципу "бабы новых нарожают" у нас нет шансов. Никаких.

Виктор Шендерович

Массовая готовность к линчеванию может стать нашей главной скрепой, и было бы глупо упускать такой случай для обьединения нации! Вперед, Россия. Чай, не хайтек, - тут-то мы и утрем нос миру.​

Это не первый раз, когда представители российской власти заговаривают о необходимости отмены моратория на смертную казнь. Такие попытки уже были и два, и четыре года назад. Но эта, кажется, самая серьёзная за последнее время. На официальной странице Госдумы "ВКонтакте" даже разместили опрос о необходимости восстановления смертной казни. На момент написания этого материала "за" высказалось 79% участников.

У Соловьёва примерно столько же.

Думе тут же стали предлагать альтернативные вопросы.

Илья Клишин

Государственная Дума, конечно, неправильный опрос провела про смертную казнь. Куда точнее будет, если каждый, включая тебя, читающий это сейчас, спросит себя: а уверен ли я на сто процентов, что лично меня не расстреляют за пять особо опасных твитов? Я задал такой вопрос анонимно в твиттере. Пока 91 процент допускает вероятность своего расстрела.

Андрей Десницкий

Надо провести опрос:

- Согласны ли вы, что убийц-маньяков-педофилов и предателей Родины нужно расстреливать как бешеных собак, или вы продались Госдепу?

Результаты покажут, какую долю населения составляют телезрители. И больше ничего они не покажут.​

Первому зампреду Госдумы по законодательству Юрий Синельщикову опросов показалось мало, и он предложил провести референдум о восстановлении смертной казни.

Тему пытались раскрутить в Твиттере и даже составили петицию, но массовой поддержки идея не получила — петицию подписали 5,5 тысяч человек, а посты, призывающие к референдуму, не собирают ни лайков, ни репостов.

Андрей Шипилов

Я уже писал об этом, напишу еще раз. В нынешнем обществе, где средневековье перемешалось с двадцать третьим веком, просто необходимо придерживаться двойных стандартов в юриспруденции.

Чтобы каждого судили по убеждениям его.

Если ты, к примеру, мусульманин, и требуешь, чтобы все жили по шариату, нет проблем, -- будешь судим по шариату. За мелкую кражу тебе отрубят руку по шариату, а твоему соседу-атеисту за то же самое дадут полтора месяца тюрьмы условно, по уголовному кодексу.

Если ты хареди и требуешь, чтобы по субботам в окрестностях были закрыты все магазины, то нет проблем, будут закрыты. Но тогда тебя за супружескую измену забьют камнями, а тот тип, что изменял с твоей женой своей жене, продолжит это делать, потому что он не ортодоксальный и вообще, последователь церкви летающего макаронного монстра.

И тогда дискуссии на тему, нужна ли смертная казнь, отпадут сами собой. Просто поименное голосование, ты за или против.

Если большинство за, то смертная казнь вводится, но не для всех, а для тех, кто за. И тогда если ты кого-то убил, например, то судья просто смотрит, как ты голосовал. Если за, то приговор - смертная казнь, а если против, то пятнадцать лет строгача или пожизненное, что там будет в УК прописано.

Вот и всё, проблему решить, как два пальца об асфальт.

Наталья Маршалкович

Спросить "мнение народа" о смертной казни - последнее дело. Гуманизм, на мое имхо, снизу не растет.

Например, Франция одной из последних в Западной Европе прекратила практиковать смертную казнь. До 1977 года в ход шел не только расстрел, но гильотина. 9 октября 1981 года президент Миттеран подписал закон об ее отмене. Интересно, что большую роль в борьбе за гуманизацию правосудия сыграл министр юстиции Робер Бадинтер. Это как если бы Чайка топил за реформу суда - представим себе эту картину. Опрос, опубликованный на следующий день после вступления закона в силу, показал, что 62% французов хотят ее сохранения. А два года спустя 59% хотели ее возращения. За следующие 30 лет предпринималось 27 попыток переиграть тему смертной казни, но ни одно правительство не поддалось. В 2002 году, накануне внесения запрета на смертную казнь в Конституцию, 62% французов допускали возвращения высшей меры за тяжкие преступления типа терроризма. Неудивительно после 11 сентября. Но нет.

Хотя идея провести референдум о смертной казни оказалась не очень популярной, у самого возвращения смертной казни нашлось много поклонников.

Сергей Марков

Страшная трагедия в Саратове может сместить фокус политических и общественных настроений. Сейчас огромное количество людей будут требовать возвращения смертной казни в уголовный кодекс для педофилов убийц. Если смертная казнь вернётся, то она будет расширена и на другие ультра тяжкие преступления. Это приведёт к уходу России из Совета Европы и общему ухудшению отношений с Европой.

Хотя в великих державах США и Китае смертная казнь активно применяется. Она была и в СССР. Видимо, смертная казнь это признак великой державы.

Если российская власть откажется возвращать смертную казнь, то отчуждение общества от власти будет нарастать. А это уже угроза для власти сейчас. По сути дела, большинство населения требует от власти вести себя как великая держава. А власть не решается и ведёт себя скромно, как европейская страна. И при этом и не встречает никакого понимания в Европе. И внутри страны тоже растёт непонимание. Трагедия в Саратове и вялость реакции власти может ещё больше увеличить отчуждение большинства народа и создать предпосылки дестабилизации.

Власть все больше выглядит заигрывающей с активным и враждебным ей европейским меньшинством и дистанцирующейся от дружественного автохтонного большинства. Лозунг требования смертной казни становится латентной формой критики Путина со стороны его разочарованных сторонников.

Артём Салтанов

Ключевой аргумент за смертную казнь - идея справедливости в самом фундаментальном ее варианте: у преступника не должно быть прав больше, чем у законопослушного гражданина. Мораторий на смертную казнь этот принцип нарушает: преступник может убить законопослушного гражданина, законопослушный гражданин не может убить преступника. Это ведёт к распаду права и деморализации общества.

Некоторые "патриоты" даже поспешили сравнить саратовского убийцу с осужденным на 5 лет за пост блогером Синицей.

Однако восстановление смертной казни поддерживают далеко не все лоялисты.

Маргарита Симоньян

Больше четырех процентов приговоренных к смертной казни впоследствии оказываются невиновны.



Доказанно невиновны. Недоказанно невиновные даже не попадают в статистику.



Это в США. Где судебная система вызывает много вопросов и даже всплесков недоумения, но все же отличается известной дотошностью.



Представьте себя на месте этого каждого двадцать пятого, просто случайно проходившего мимо. Абсолютно, ни капельки, вообще ни в чем не виноватого. Казненного только потому, что общество одобряет смертную казнь.



Нужны еще аргументы против?

Владимир Жириновский

Владимир Соловьев высказался за введение смертной казни. Да, большинство россиян хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия — так устроена психология человека.

Но весь мировой опыт говорит, что смертная казнь неэффективна. Она есть в США, в Китае, в ряде ближневосточных стран, но в итоге там уровень преступности гораздо выше, чем, например, в Европе, где уже давно никого не вешают и не расстреливают. В Северной Европе вообще последние тюрьмы закрывают, потому что некого сажать (например, в Нидерландах).

У смертной казни много издержек. Террористов, скажем, казнить нет смысла, они добровольно идут на смерть, их этим не напугать. Тюрьма для них страшнее. Кроме того, мы не застрахованы от ошибок. Хорошо известен случай, когда за одно из преступлений маньяка Чикатило казнили другого человека, и это не единичный случай.

Мы наоборот должны гуманизировать наше уголовное законодательство, заменять тюрьму иным наказанием для людей, совершивших нетяжкие правонарушения и проступки, стремиться закрывать пустые тюрьмы, а не заполнять новые.

Егор Холмогоров

В крайних случаях для современной РФ суд линча предпочтительней институциональной см. казни.

Потому что в суде Линча судить будешь ты. А при см. казни - судьи Криворучко и Хахалева.

В качестве аргумента против многие указывают на возможные ошибки правоохранительных органов и судей.

И не только на ошибки:

Елена Зелинская

Чуть ли не 80% россиян высказались за возвращение смертной казни. Не люблю встревать в бессмысленные споры, но это слишком важно, и я, как Лев Толстой, не могу молчать. Однако в отличие от классика выскажусь коротко, буквально в нескольких словах.

Оговор. Судебная ошибка. Коррупция.

Антон Орехъ

Михаил Туватин, убивший в Саратове 9-летнюю девочку, ранее получил 6,5 лет за изнасилование и грабеж.

Такие же 6,5 лет получили в Ростове Влад Мордасов и Ян Сидоров за участие в пикетах с лозунгом «Правительство в отставку!»

Анастасия Миронова

Заметили подмену? Как легко в глазах российской пропаганды опрос на странице "Вконтакте", в котором приняло участие 55 тысяч пользователей, превратился в едва ли не референдум по вопросам возвращения смертной казни. Почитайте заголовки "Россияне требуют возвращения смертной казни", "Большинство россиян высказались за отмену моратория на смертную казнь". Про то, что высказывались эти россияне во "Вконтакте" и было их всего 46 тысяч из пятидесяти пяти, уточняют редкие СМИ.

Возвращение смертной казни, вернее, разговоры об этом - любимейший треп современной власти. Потому что эффект массового запугивания имеют даже они, разговоры сами по себе.

Как думаете, почему каждое появление словосочетания "смертная казнь" вызывает шумную реакцию в СМИ, в интеллигентной и оппозиционной среде? Да потому что все прекрасно понимают, что в стране с разрушенной правовой системой и диктатом следствия смертная казнь станет высшей мерой... нет, не наказания, а политического воздействия.

Это сейчас какому-нибудь брату Навального, повторю, срок за мошенничество дали. Это сейчас, чтобы отобрать у бизнесмена бизнес, его сыну грамм героина подбрасывают. После возвращения приговоров к "высшей мере социальной справедливости" все станут, как шелковые, потому что будут знать, что теперь на заложника можно повесить убийство, педофилию, труп ребенка. Если за грамм героина отдают миллиарды, представляете, как люди будут откупаться от расстрельных статей?

А представляете, например, независимых журналистов, правозащитников, оппозиционных политиков, которые будут знать, что в любой момент на них или их близких могут повесить расстрельную статью. И для эффекта массового устрашения вовсе необязательно держать множество таких заложников и регулярно казнить. Достаточно взять одного, какого-нибудь брата или дочь неугодного редактора, и держать его под приговором к высшей мере, чтобы остальные сидели тихо.

Почему сегодня, например, нет независимой журналистики? Потому что больше 200 журналистов при этой уже власти в России были убиты и тысячи, вероятно, подверглись нападениям, уголовному преследованию, расправе. Угроза жизни и свободе - лучший мотив самоцензуры. Те же журналисты, вопреки распространенному мнению, люди умные, они быстро поняли сигнал. Независимой прессы в России почти что нет, а свободной, то есть, той, которая никак не цензурируется и не самоцензурируется, нет вообще не потому, что журналисты ленятся - они боятся.

После введения смертной казни боятся будут все. Потому что каждый корреспондент, каждый сотрудник отдела расследований, а также каждый правозащитник, политический активист, оппозиционный политик будет знать, что если от "отмочит" что-нибудь, завтра брата, мужа, дочь, мать задержат на улице по подозрению в расстрельной статье.

Это работает только так. Мораторию на смертную казнь в России чуть больше 20 лет. И мы все прекрасно помним, как советская власть распоряжалась правом убивать.

Институт заложничества - большевистское изобретение, благодаря которому советский режим смог укрепиться. Несколько раз за историю своего существования советская власть открыта брала заложников: это было, например, в годы красного террора, когда единовременно были задержаны свыше 40 тыс. родственников белых офицеров. Это было в годы войны, когда в качестве предотвращения побегов в заложники были взяты семьи политических заключенных, это было сделано официально, но в тот раз за заложников вступились США и Великобритания, институт заложничества на бумаге пришлось отменить, чтобы получать помощь по лендлизу. И это только, повторю, официальные акции. Неофициально же советская власть и чекисты для борьбы с инакомыслием и политическими оппонентами использовали традицию взятия заложников все 70 лет своего существования. И будет использовать, потому что власть у нас все та же. Большая часть сегодняшних политиков из числа тех, кто принимает ключевые решения, напрямую исходит из КГБ, у многих в кабинетах висит портрет Дзержинского. Вы думаете, этим людям смертная казнь нужна, чтобы ваших детей от маньяков защищать?

Алексей Лапшин

В связи с новым обострением вопроса об отмене в России моратория на смертную казнь замечу следующее. Каждый раз, когда в медийном пространстве раскручивается эта тема, противники смертной казни апеллируют к важным, но всё же не концептуальным вещам. Понятны возможные опасности фабрикации дел против радикальной оппозиции, судебных ошибок и произвола. Однако суть проблемы заключается в самом факте делегирования бюрократической машине права распоряжаться жизнью и смертью. Современные судьи, даже если они совестливые справедливые люди, являются функционерами системы не выходящими за её рамки. Но имеет ли система моральное право выносить смертный приговор? "Они сами миллионами людей изводят, да ещё за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня" - говорил известный герой Достоевского в "Преступлении и наказании". Вопрос о праве социальной системы прекращать человеческую жизнь,конечно, намного шире чем ситуация здесь и сейчас. Тем более, нельзя поддаваться сиюминутным эмоциям и идти на поводу у всевозможных демагогов. Разговоры о необходимости смертной казни для педофилов, маньяков , террористов на самом деле служат расчеловечиванию и обезличиванию . Люди перестают даже задумываться. Эмоциональное воздействие этих разговоров на общество вполне объяснимо, но Левиафан прожорлив, коварен и требует жертв.

Александр Тимофеевский приводит пассаж из Толстого:

Вижу в ленте цитаты из «Не могу молчать» - Лев Николаевич в 1908 году выступил против смертной казни. Сейчас￼ статья дня. Лучше ни у кого сказать не получится. Поэтому давайте, друзья, постить этот великий текст.

«Знакомый мне живописец задумал картину «Смертная казнь», и ему нужно было для натуры лицо палача. Он узнал, что в то время в Москве дело палача исполнял сторож-дворник. Художник пошел на дом к сторожу. Это было на святой. Семейные разряженные сидели за чайным столом, хозяина не было: как потом оказалось, он спрятался, увидев незнакомца. Жена тоже смутилась и сказала, что мужа нет дома, но ребенок-девочка выдала его.

Она сказала: «батя на чердаке». Она еще не знала, что ее отец знает, что он делает дурное дело и что ему поэтому надо бояться всех. Художник объяснил хозяйке, что нужен ему ее муж для «натуры», для того, чтобы списать с него портрет, так как лицо его подходит к задуманной картине. (Художник, разумеется, не сказал для какой картины ему нужно лицо дворника.) Разговорившись с хозяйкой, художник предложил ей, чтобы задобрить ее, взять к себе на выучку мальчика-сына. Предложение это, очевидно, подкупило хозяйку. Она вышла, и через несколько времени вошел и глядящий исподлобья хозяин, мрачный, беспокойный и испуганный, он долго выпытывал художника, зачем и почему ему нужен именно он. Когда художник сказал ему, что он встретил его на улице и лицо его показалось ему подходящим к картине, дворник спрашивал, где он его видел? в какой час? в какой одежде? И, очевидно, боясь и подозревая худое, отказался от всего.

Да, этот непосредственный палач знает, что он палач и что то, что он делает, — дурно, и что его ненавидят за то, что он делает, и он боится людей, и я думаю, что это сознание и страх перед людьми выкупают хоть часть его вины. Все же вы, от секретарей суда до главного министра и царя, посредственные участники ежедневно совершаемых злодеяний, вы как будто не чувствуете своей вины и не испытываете того чувства стыда, которое должно бы вызывать в вас участие в совершаемых ужасах. Правда, вы так же опасаетесь людей, как и палач, и опасаетесь тем больше, чем больше ваша ответственность за совершаемые преступления: прокурор опасается больше секретаря, председатель суда больше прокурора, генерал-губернатор больше председателя, председатель совета министров еще больше, царь больше всех. Все вы боитесь, но не оттого, что, как тот палач, вы знаете, что вы поступаете дурно, а вы боитесь оттого, что вам кажется, что люди поступают дурно.

И потому я думаю, что как ни низко пал этот несчастный дворник, он нравственно все-таки стоит несравненно выше вас, участников и отчасти виновников этих ужасных преступлений, — людей, осуждающих других, а не себя и высоко носящих голову».

Илья Вайцман говорит о том, что результат может оказаться противоположным задуманному:

Небольшой экскурс в историю: во времена Хрущева решили бороться с резким ростом изнасилований (там разные были причины, но не суть). Как это делается у нас? Как обычно - ввели за изнасилования смертную казнь, типа "для устрашения". Что из этого получилось? Снижение количества изнасилований оказалось небольшим - зато в большом количестве случаев насильники стали убивать жертв. Резон у них был простой и логичный: и за изнасилование расстрел, и за убийство расстрел - но убитая не заявит, не опознает, показаний не даст. Может, еще и не найдут... Так что получили не настолько меньше изнасилований, как больше женских трупов.

Через несколько лет, когда неспешно подсобралась статистика - пришли в ужас и отменили "запугивание расстрелом".

Павел Пряников

Чудовищное преступление в Саратове против 9-летней девочки заставило поискать статистику по преступлениям против детей. Нашёл цифры за 2014-15 годы. За год в России убивают 2,5 тысячи детей (7-8 детей в день). И 8 тысяч преступлений в год - против половой неприкосновенности детей (проще говоря, случаев педофилии). Если вводить смертную казнь в России за такие преступления, то казнить придётся по несколько тысяч человек в год.

В связи с разговорами о возрождении смертной казни многие вспоминают сталинские времена, а некоторые — отрывок из книги Александра Солженицына "В круге первом".

А адвокат Павел Чиков пишет о том, как это может выглядеть в наше время:

Управление исполнения наказания в виде смертной казни Главного оперативного управления ФСИН РФ. Начальник, полковник внутренней службы.

Отделы в территориальных управлениях ФСИН, несколько сотен штатных единиц. Должности инспекторов-исполнителей смертной казни.

Конечно же, в виде расстрела как наиболее соответствующего историческим традициям. Используемое оружие и боеприпасы к нему должны соответствовать высоким стандартам гуманности, исключать избыточные страдания.

Камеры смертников должны находиться в следственных изоляторах. Осужденные к смертной казни не должны этапироваться, чтобы снизить риск побега. Они должны иметь возможность обжаловать приговор в кассационном порядке вплоть до Верховного суда РФ и реализовать право на помилование.

Исполнять наказание надлежит в специально оборудованных помещениях, в присутствии помощника по правам человека начальника управления.

Члены ОНК могут быть допущены в качестве наблюдателей для оценки соблюдения конституционных прав и свобод.

Прокурор по надзору за уголовно-исполнительной системой и начальник медицинской части СИЗО, конечно, должны присутствовать для фиксации момента наступления смерти. Право присутствовать при исполнении приговора должно быть у членов семьи осужденного и потерпевших по уголовному делу.

Как-то так. Ничего не забыл?

Фёдор Людоговский

«Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству», — написал мой ровесник, Евгений Примаков-внук.

Ну что тут сказать? Достаточно еще раз прочесть эту цитату. Поводом для такой инициативы послужило убийство девятилетней Лизы Киселёвой, но расстреливать предлагается за предательство родины. Слышите, чувствуете, осязаете этот язык? Всё ведь родное, советское, сталинское.

А если посмотреть вокруг -- то кто тут не предатели родины? Вот, к примеру, Юрий Дмитриев копал очень непатриотично -- видать, японский шпион. А вот "Новое величие", а вот фигуранты Московского дела и многие, многие другие -- понятно же, чьи они агенты? Да и в государственном аппарате наверняка затаились ненавистники молодой российской республики. Ничего, их всех выведут на чистую воду наши доблестные органы. (Органы, правда, со временем тоже придётся почистить, но это естественные издержки.)

Если же оставить горькую иронию, то сегодняшняя новость произвела на меня сильное впечатление. Для меня это был важный водораздел. Одно дело -- бессудные убийства в подъезде и на мосту, которые всё-таки не comme il faut. А другое дело, когда государство, сознавая полную легальность своих действий, начнёт методично убивать своих граждан. Оно и сейчас их убивает, конечно -- но как бы косвенно, не напрямую, с остатками стыдливости. А теперь это будет делаться прямо, намеренно и кроваво.

К чему я всё это пишу? Если мораторий на смертную казнь, введённый в 1996 году, будет отменён (обсуждение в Думе назначено на 14 октября), то через несколько лет территория РФ превратится в бойню. Конечно, первым показательно расстреляют какого-нибудь педофила. Потом, возможно, будет пауза. Но она не сможет быть слишком долгой. Из центра, как это уже было когда-то, спустят квоты на расстрелы, а на местах будут радостно продвигать встречный план. В суверенном интернете будут публиковаться еженедельные бодрые отчёты о том, сколько пособников мирового империализма удалось разоблачить за истёкший период. А граждане (рабочие, колхозники, артисты, священники) будут писать письма, требуя расстрелять арестованных как бешеных собак.

Не обошлось, разумеется, и от вариаций на тему традиционного "этим они отвлекают внимание от..."

Юрий Тимофеев

Успокойтесь! Скоро мудрый Путин скажет, что смертная казнь - это плохо. Можно уже начинать обсуждать возвращение Дзержинского на Лубянку, захоронение Ленина или памятник Сталину.

Илья Вайцман напоминает, что восстановление смертной казни будет означать автоматическое исключение из Совета Европы.

Интересно, а господа депутаты понимают, что отказ от моратория на смертную казнь автоматически означает вылет России из Совета Европы, членство в котором потребовало введения этого моратория, а стало быть - вылет и из всяких прочих ПАСЕ с ЕСПЧ? Так рвались в ПАСЕ, так страдали - и что теперь...?

И насчет вылета из ЕСПЧ отдельно: понимают визжащие про расстрелы, что им некуда будет даже и обратиться, когда им вставят паяльник, а потом потащат к стенке?

Если не понимают - то встает вопрос об их дееспособности в принципе, по причине нарушения рассудочной деятельности. А если понимают, но хотят убивать в принципе - то надо как-то от них уже защищаться непосредственно.

Николай Храмов

То, как всякая сволочь возбудилась по поводу гипотетического восстановления смертной казни, конечно, способно впечатлить. Но я, с вашего позволения, не буду спорить здесь со сторонниками смертной казни, ибо это занятие столь же осмысленное и продуктивное, как и споры с альтернативно одаренными членами секты плоской земли. Я просто хотел бы обратить внимание почтенной публики на один факт.

‌Вы таки будете смеяться, но Россия всё ещё является членом Совета Европы. Более того, недавно добилась восстановления полномочий своей делегации в его Парламентской ассамблее. А значит, ни о каком восстановлении смертной казни в России в обозримом будущем речи быть не может. Законодательной властью у вас является отнюдь не депутат Евгений Примаков-мл., а человек по имени Владимир Путин. Он же является здесь властью исполнительной и судебной. Путин не сторонник и не противник смертной казни. Она ему, по всей видимости, глубоко безразлична. Зачем ему возвращать смертную казнь? Чтобы снискать любовь быдла? Она ему не нужна. Как и ваша любовь. Он не зависит теперь ни от кого из вас - ни от быдла, ни от праведников земли русской. Вы все здесь - всего лишь капельки конденсата, пот, проступивший на нефтяной трубе.

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‌Именно поэтому все эти "думские опросы" и "законодательные инициативы" по поводу возвращения смертной казни суть не более, чем акт публичной политической мастурбации. То есть буквально: выходит такой условный "Женечка Примаков" на главную городскую площадь, распахивает картинно плащ и начинает что есть мочи наяривать. Публика в шоке: кто-то возмущённо протестует, кто-то, наоборот, подбадривает протагониста громкими и скабрезными выкриками одобрения. Но главное не это, а то, что наш герой при этом вполне сам собой удовлетворен.

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‌Так что, как говорил Давид Маркович Гоцман, "ты, Мотя, за те волыны не думай". Попуститесь, товарищи.

Правда, есть люди, которые считают, что российские власти специально хотят вернуть смертную казнь, чтобы их выгнали из Совета Европы, и у них оказались развязаны руки.

Елена Лукьянова

Я вчера обещала сказать, что я думаю о двух последних думских инициативах – так называемом «законопроекте Горелкина», запрещающим иностранцам владеть более 20% значимых интернет-компаний, в результате неожиданного вброса в думу которой поисковик Яндекс за день лишился почти $1,5 млрд капитализации, и об обсуждении возвращения смертной казни.

Будучи дочерью лучшего спикера Европы ХХ века, а также доподлинно зная, как работает дума, я могу сделать только два вывода – либо спикеры полностью утратили контроль над депутатским корпусом (заведомо непроходные и идиотские инициативы легко модерируются и отбиваются прямо на входе), либо это вовсе не случайные, а поддержанные Кремлем, но замаскированные под глупость/информационный повод проекты.

С первым все проще. The Bell уже выяснил, что настоящая фамилия депутата Горелкина - именно Кремль, который настаивает на принятии этого законопроекта, а его представители звонят чиновникам правительства и различных ведомств и убеждают поддержать проект. Такой закон оставляет власти пространство для маневра, а интернет-компании подвешивает на крючке, поскольку специальная комиссия может делать для отдельных компаний исключения, разрешая им иностранное владение.

С обсуждением вопроса о смертной казни сложнее, потому что информационный повод действительно есть (убийство девочки в Саратове, всколыхнувшее город). Но сильно смущает «вдруг» подоспевший соцопрос «ВКонтакте» - типа 80% россиян хотят вернуть смертную казнь. Похоже, кому-то все же очень хочется покинуть Совет Европы, в котором российской делегации сегодня крайне неуютно, и выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Слишком много сегодня у российского руководства головной боли от всех этих институций.

Так что вывод, похоже, всего один. Обе эти инициативы сверху. А рассуждения о том, что «дураки-депутаты» напринимают всякой фигни, а потом выйдет весь в белом глава государства и зарубит их дурость, к сожалению, не основаны ни на чем. Не было такого ни разу за последние годы. Все людоедские законы преспокойно подписывались и вступали в силу.

Правда, не очень понятно, зачем, если власти хотят, чтобы Россию выгнали из Совета Европы, они так упорно добивались возвращения в его Парламентскую ассамблею.

Возможно, конечно, что нынешнее обсуждение отмены моратория на смертную казнь - такой же фальстарт, как в 2015 и 2017. Однако в том, что идея расстрелов витает в воздухе и только и ждёт возможности реализоваться, не сомневается, кажется, почти никто.

Сергей Медведев

Главная скрепа! Без нее достройка нашего Левиафана не будет полной, возвращения смертной казни требует сам дух времени, логика деевропеизации, равнение на лидеров современного мира США и Китай. Учитывая стремительную белоруссизацию/ советизацию российской репрессивной системы, это самый вероятный сценарий. Остается только два вопроса, в течение скольких месяцев у нас вернут смертную казнь (мой прогноз -- до конца 2020го, раскроют пару ужасных убийств или терактов, сразу проведут референдум), и в какие статьи допишут (педофилия, терроризм, экстремизм, госизмена, наркотики в особо крупном...). И конечно, бюджеты и штаты, тут государство не должно скупиться. Хотя можно и предусмотреть оплату исполнения из средств приговоренного или его родственников.

P.S. Это не троллинг, я всерьез. Мы живем в эпоху воплощения невозможного. Не говорите потом, что вас не предупреждали.

Никита Исаев

Дискуссия про отмену моратория на смертную казнь пока преждевременна. Саратовские события, послужившие точкой входа в обсуждение, не обладают той остротой и общественным резонансом, дабы преобразовать это общественное настроение (очевидно присутствующее) в политическое требование к властям. Ни одна политическая сила, а, тем более, элитная финансово-промышленная группа, не готовы выступить с этим требованием. Да и напряжённое от несправедливости русское общество не представляет куда казни могут привести, и кто этим правом воспользуется. Но время, и сегодняшние действия власти неминуемо ведущие к разбалансировке и хаосу политической системы, очевидно приведут к расстрелам в России. Тогда уже никого спрашивать не будут. Введут смертную казнь директивой. А то и децимацию. Да и вообще - смертную казнь не вводят общественной дискуссией. Лишь бардаком.

Мнения о том, кто и кого станет расстреливать, правда, есть разные:

Сергей Васильев

Я бы на месте начальства не торопился убеждать народ, что для полного счастья нужно ввести смертную казнь. Это может, так сказать, боком выйти.

Когда насильники и маньяки закончатся, а гнев останется, кого мы захотим казнить?

Вот то-то и оно.

Эль Мюрид

Криминальная история в Саратове, где толпа попыталась отбить у полиции подозреваемого в убийстве несовершеннолетней девочки и устроить над ним самосуд, говорит только о том, что доверие к судебной и правоохранительной системе отсутствует напрочь. Причем не у каких-то либералов на подкормке у госдепа, а у обычных жителей обычной глубинки.

Утрата доверия к институтам власти тотальная, как бы ни распинались вечерние м..звоны и опросы придворных фондов изучения сферического и вакуумного общественного мнения. Примерно по этой же причине, кстати, после революции 17 года народ стал громить присутственные учреждения, учинять расправы над городовыми и вообще проявлять крайнюю степень непочтения к власти, которая была свято уверена в бесконечном терпении тогдашнего "глубинного" народа. Нынешние ничуть не умнее, а скорее, гораздо тупее своих предшественников. А потому находятся в полете над граблями. И приземление на них состоится уже довольно скоро.

Депутаты Госдумы уже впопыхах заявили, что надо бы вернуть смертную казнь. Но тут они явно поторопились. Проблема не в наказании как таковом, а в том, что люди уже не верят власти. Поэтому и эксцессы.