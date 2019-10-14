Президент Израиля просит Путина помиловать израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Нааму Иссахар, которую на прошлой неделе суд в Москве приговорил к семи с половиной годам колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.

В апреле 25-летняя Наама Иссахар летела в Тель-Авив транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили 9,6 грамма гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде.

Власти Израиля считают приговор непропорционально суровым. Израильские СМИ не исключают, что таким образом Россия пытается оказать давление на Израиль и предотвратить экстрадицию в США российского хакера Алексея Буркова, арестованного в аэропорту Тель-Авива в 2015 году.

Как пишет Jerusalem Post, накануне приговора Иссахар Москва просила отказаться от экстрадиции россиянина в США, однако, израильские власти просьбу отклонили, поскольку решение уже вынесено Верховным судом Израиля.

еПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху взял дело Иссахар под личный контроль. Он уже дважды обсуждал его с президентом России Владимиром Путиным.