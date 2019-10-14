В Москве задержан участник акции протеста 27 июля в Москве

В Москве после обыска задержан активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич. Об этом "Медиазоне" сообщил его брат, Всеволод.
Утром в понедельникк к19-ленему активисту пришли с обыском около десяти сотрудников правоохранительных органов. В квартире также находились бабушка и дедушка Кулинича. Причиной следственных действий полицейские назвали "статью о массовых беспорядках".Они изъяли технику.
После обыска Дэнни Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета.
Координатор "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко сообщила, что, по словам Всеволода Кулинича, его брат уже находится в статусе подозреваемого.
Издание Baza со ссылкой на источники сообщает, что с обысками пришли еще к троим жителям Москвы — 20-летнему Владимиру Емельянову, 27-летнему Максиму Мартинцеву и 34-летнему Егору Лесных, их подозревают в применении насилия к представителю власти.
Летом телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором назвал Кулинича "организатором" акции 27 июля. На кадрах, где Кулинич активно машет руками, закадровый голос говорил, что активист был "организатором, заводилой, который подливал масло в огонь". Он якобы "раздавал команды и очень похоже, что сам их получал", постоянно сверяясь с сообщениями в телефоне. На вопрос сотрудников телеканала "Не организатор ли он", молодой человек ответил отрицательно.
Позже в беседе с "Дождем" Кулинич назвал этот сюжет "наглой, беспрецедентной ложью", и допустил, что после него к нему будет приковано внимание Следственного комитета.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы было возбуждено так называемое "московское дело". Изначально оно расследовалось как дело о массовых беспорядках. Впоследствии обвинение в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных. К различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок. Кроме того, Константин Котов получил 4 года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах, а Владислав Синица – 5 лет за твит, в котором усмотрели угрозы детям сотрудников Росгвардии. Ещё несколько человек находятся под следствием.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
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