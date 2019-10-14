В Москве задержан участник акции протеста 27 июля в Москве

В Москве после обыска задержан активист движения "Декоммунизация" Дэнни Кулинич. Об этом "Медиазоне" сообщил его брат, Всеволод.

Утром в понедельникк к19-ленему активисту пришли с обыском около десяти сотрудников правоохранительных органов. В квартире также находились бабушка и дедушка Кулинича. Причиной следственных действий полицейские назвали "статью о массовых беспорядках".Они изъяли технику.

После обыска Дэнни Кулинича увезли в центральное управление Следственного комитета.

Координатор "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко сообщила, что, по словам Всеволода Кулинича, его брат уже находится в статусе подозреваемого.

Издание Baza со ссылкой на источники сообщает, что с обысками пришли еще к троим жителям Москвы — 20-летнему Владимиру Емельянову, 27-летнему Максиму Мартинцеву и 34-летнему Егору Лесных, их подозревают в применении насилия к представителю власти.

Летом телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет, в котором назвал Кулинича "организатором" акции 27 июля. На кадрах, где Кулинич активно машет руками, закадровый голос говорил, что активист был "организатором, заводилой, который подливал масло в огонь". Он якобы "раздавал команды и очень похоже, что сам их получал", постоянно сверяясь с сообщениями в телефоне. На вопрос сотрудников телеканала "Не организатор ли он", молодой человек ответил отрицательно.

Позже в беседе с "Дождем" Кулинич назвал этот сюжет "наглой, беспрецедентной ложью", и допустил, что после него к нему будет приковано внимание Следственного комитета.