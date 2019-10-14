Сирийские курды заключили соглашение с официальным Дамаском

Сирийские демократические силы - курдские вооружённые формирования, контролирующие северо-восток Сирии - заключили соглашение с правительством Башара Асада о размещении правительственных войск в ряде городов для защиты их от наступления Турции.

О соглашении стало известно в ночь на понедельник. Ранее представитель сирийской армии заявил, что она получила приказ отправиться на север, чтобы противодействовать, как он выразился, "турецкой агрессии".

Утром в понедельник войска Асада заняли город Тель-Тамер, который находится на предполагаемом пути наступления турецких войск. Также сообщается о переходе под контроль сирийских войск авиабазы Табка, которую ранее использовала международная коалиция во главе с США, и ряда других пунктов на северо-востоке Сирии.

В соответствии с соглашением, войска Асада должны войти в крупные города на пути турецкого наступления и тем самым поставить перед Турцией дилемму - прекратить его или же ввязаться в бои с регулярной сирийской армией, что в Анкаре ранее исключали.

Представители сирийских курдов подчёркивают, что соглашение с Асадом пока касается только военной поддержки. Политические вопросы будущего устройства северо-востока Сирии не обсуждались. По словам представителей курдов, они были вынуждены обратиться к официальному Дамаску за защитой после того, как Соединённые Штаты решили вывести свои войска с севера Сирии.

Минобороны России пока официально не комментировало события последних часов. Неясно, поддерживают ли российские военные продвижение сирийской армии на север.

Власти Турции пока также не комментировали ситуацию. Ранее они утверждали, что цель начатой на прошлой неделе операции - установление 30-километровой зоны безопасности к югу от турецко-сирийской границы. В Турции считают вооружённые формирования сирийских курдов террористическими.

В США президент Дональд Трамп, которого ряд законодателей подверг резкой критике за то, что Соединённые Штаты не смогли воспрепятствовать турецкой операции против курдов - союзников по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" - в воскресенье заявил, что работает вместе с сенаторами над жёсткими санкциями в отношении Турции. Как ожидается, возможные санкции обсудит в ближайшее время и ЕС.