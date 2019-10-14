В Киеве ожидаются массовые акции против "капитуляции" в Донбассе

В Киеве сегодня пройдут массовые акции в честь Дня защитника Украины. По сообщениям полиции, в центре украинской столицы запланированы два шествия. Как ожидается, среди главных требований демонстрантов будет отказ от уступок России на переговорах об урегулировании конфликта в Донбассе.

Ряд участников акций также намерены потребовать отставки главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, который на прошлой неделе написал, что люди выходят на протесты за деньги.

Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии праздника написал в фейсбуке, что "слышит мнение" участников акций протеста. Он пообещал не идти на недопустимые компромиссы в переговорах о мире. При этом он призвал участников акций протеста не поддаваться на провокации "тех, кто хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения", "не делать подарков нашим врагам" и не нарушать закон. С подобным обращением накануне выступили и министр внутренних дел Украины, глава Службы безопасности и секретарь Совета национальной безопасности и обороны.

Зеленский, как сообщается, в День защитника Украины намерен посетить Донецкую область.

В последние 2 недели в ряде городов Украины проходят массовые акции против так называемой "формулы Штайнмайера", в которой их участники видят согласие украинских властей на автономию Донбасса. Президент Зеленский это отрицает. В акциях протеста участвуют ветераны боевых действий, активисты националистических организаций и оппозиционные политики, включая бывшего президента Петра Порошенко.



День 14 октября официально стал праздником в 2014 году, вместо Дня защитника Отечества 23 февраля. 14 октября - это также праздник Покрова Богородицы, день украинского казачества и день создания Украинской повстанческой армии.