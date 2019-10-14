ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму в 2021 году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по заказу столичной мэрии изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму в 2021 году, пишут "Ведомости" со ссылкой на собеседника в организации, а также на троих участников опроса. Источники газеты говорят, что им задали вопросы об отношении к мэру Москвы и президенту. Также у них спросили, что они думают о Госдуме: считают ли ее самостоятельным органом власти, как оценивают законы, принимаемые депутатами.

Затем социологи попросили ответить на вопросы о политиках: знают ли они депутатов по своему округу и другим, доверяют ли им. Речь шла о членах КПРФ Валерие Рашкине и Юрие Афонине, членах ЛДПР Василие Власове, депутатах от "Единой России" Иване Тетерине, Викторе Селиверстове, бывшем вице-мэре Владимире Ресине. Кроме того, социологи интересовались, могут ли респонденты проголосовать за оппозиционеров - незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса и Любовь Соболь в случае, если те примут участие в выборах в 2021 году.

Наконец, у участников опроса уточнили, кого они хотят видеть в следующем созыве Думы — того же депутата, другого кандидата от власти, оппозиционера или независимого кандидата.

Источник во ВЦИОМ подтвердил изданию, что они изучают отношение жителей Москвы к действующим депутатам по заказу мэрии. Генеральный директор организации Валерий Федоров от комментариев отказался. Руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова на вопросы издания не ответила.