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Мэром Будапешта избран кандидат от оппозиции

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Мэром столицы Венгрии Будапешта избран представитель оппозиции.
Это крупнейший успех оппозиционных сил за последнее десятилетие, в котором в венгерской политике доминируют сторонники премьер-министра Виктора Орбана.

Действующий мэр Иштван Тарлош, представитель партии Орбана, набрал на выборах, согласно предварительным данным, лишь 44 процента голосов. Его соперник Гергей Карачони - более 50 процентов. 44-летний политолог Карачони станет новым мэром венгерской столицы.

Сам он представляет небольшую либеральную партию "Венгерский диалог", однако его кандидатуру поддержала широкая коалиция оппозиционных сил.

Местные выборы проходили в воскресенье и в других регионах Венгрии. Сообщается, что оппозиционные кандидаты одерживают победу в 10 из 23 крупных городов. В то же время, в целом по стране партия "Фидес" Виктора Орбана была поддержана большинством избирателей.

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