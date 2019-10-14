Судья КС раскритиковал систему высшего образования в России

Судья Конституционного суда России Константин Арановский выступил с особым мнением, в котором раскритиковал систему российского высшего образования и заявил о недоверии к дипломам вузов, пишет "Коммерсантъ".

В 2015 году воронежский центр занятости отказался признать бывшего предпринимателя Михаила Чайковского безработным и назначить ему пособие. У Чайковского потребовали справку "о среднем заработке с последнего места работы" и "документ, удостоверяющий квалификацию", он же принес только паспорт и трудовую книжку. Он оспорил требования в суде. В 2015 году Конституционный суд согласился, что в случае "длительного перерыва в трудовой деятельности" гражданин может быть признан безработным и без справки "с последнего места работы". В начале октября 2019 года суд снова поддержал Чайковского, заявив, что отсутствие диплома или других "документов о квалификации" не должно ограничивать "право граждан на защиту от безработицы".

В постановлении от 8 октября содержится мнение Арановского, в котором он отметил, что профессиональное образование не может гарантировать квалификацию обладателей дипломов. "Отказ системе образования в привилегиях на сертификацию профессий трудно не связать с ее состоянием, когда в ней столько динамики, что нельзя рассчитывать на стабильное качество образовательного продукта", — считает Арановский.

Арановский упоминает пересмотр правил аккредитации вузов в 2018 году. "Кто-то решит, что непрерывный риск структурных перемен, не говоря уже о реальном их исполнении, лишает науку и профессиональное образование возможности поддерживать качество на достойном уровне", — подчеркнул судья.

По словам Арановского, "улучшения в образовании длятся лет тридцать", но их результаты по-прежнему спорны. Он также напомнил о низких зарплатах преподавателей. По словам судьи, "система платит скудно", если преподаватели не получают "оплачиваемую роль администратора, исполнителя или активиста-энтузиаста". Арановский подчёркивает, что иногда преподавателям дают возможность подзаработать — "за хорошую статистику и отчетность, за соискание грантов и за рейтинги" и за все то, что "дорого службам ректората и ведомства".

"Субординация и отчётность под началом администраторов угнетают преподавание и науку, когда вузы уступают свое самоуправление, академическую свободу, стиль и обслуживают систему, которая выдает разрешения на профессию. Автономия — обязательное условие деятельности вуза, и если считать, что российские вузы к ней не способны, то нереальны и расчеты на хорошее образование и на дипломы, разумеется", — считает Арановский.

"Коммерсантъ" приводит мнение ряда экспертов, которые в целом выражают согласие с тезисами судьи. Комментария Минобрнауки и Рособрнадзора пока получить не удалось.