Премия по экономике имени Нобеля вручена за борьбу с нищетой

Лауреатами премии по экономике памяти Альфреда Нобеля стали американские экономисты Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер и французско-американская исследовательница Эстер Дюфло. Об этом было объявлено в понедельник в Стокгольме.

Премия присуждена за разработку экспериментальных подходов для борьбы с глобальной нищетой.

Банерджи – уроженец Индии, профессор Массачусетского технологического института. Дюфло также работает в этом институте, она супруга Банерджи и его бывшая аспирантка. Кремер – научный консультант в Институте инноваций для борьбы с бедностью (штат Коннектикут).

Премия по экономике была учреждена Банком Швеции и вручается с 1969 года. Официально она называется не Нобелевской премией, а Премией по экономике имени Альфреда Нобеля. Объявлением о её лауреатах официально завершается Нобелевская неделя.