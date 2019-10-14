Королева: выход Британии из ЕС 31 октября – приоритет правительства

Выход Великобритании из Евросоюза к 31 октября является "приоритетом" британского правительства. Об этом заявила королева Елизавета II, выступая в Палате лордов с речью, открывающей, по традиции, новую сессию парламента.

Речь королевы является кратким изложением программы кабинета министров, а не её собственного мнения по политическим вопросам.

Премьер-министр Борис Джонсон неоднократно говорил, что намеревается вывести Британию из ЕС к 31 октября. Однако принятый недавно парламентом закон предписывает ему просить у Евросоюза отсрочки Брекзита, если к 19 октября Британия не заключит с ЕС нового соглашения о Брекзите. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются, однако пока ни о каком прорыве не было объявлено. Шансы на то, что до саммита ЕС 17–18 октября соглашение будет достигнуто, наблюдатели расценивают как небольшие.

Что произойдёт в случае, если соглашение не будет достигнуто, а Джонсон не попросит ЕС об отсрочке Брекзита, – неясно, поскольку оппозиция пока не может договориться ни о том, кто мог бы возглавить кабинет в случае, если парламент выразит премьеру недоверие, ни о досрочных выборах.