Счетная палата раскритиковала проект федерального бюджета

Счётная палата России представила заключение на проект закона о бюджете на 2020–2022 годы. Из него следует, что три варианта макроэкономического прогноза, на которых основан бюджет, нереалистичны. Как пишут "Ведомости", Счётная палата не верит в ускорение роста экономики, в рост инвестиций и в сокращение бедности теми темпами, которые заложены в прогноз. Указанные в проектах цифры соответствуют целям так называемого майского указа Владимира Путина, но есть риск, что темпы роста ВВП в 2021–2024 годах сохранятся в пределах 1,5–2 процентов, предупреждает Счётная палата.

Минэкономразвития рассчитывает, что экономику помогут ускорить национальные проекты, структурные реформы и рост инвестиций. Но оценка может быть завышена, считают аудиторы: Минэкономразвития при расчетах в качестве "эталонных" стран выбрало развитые страны, а также государства с иной структурой экспорта, различается и набор мер экономической политики в этих странах и в России; прогноз роста инвестиций также нереалистичен.

Оценить качество исполнения нацпроектов сложно, указывает Счётная палата: нет ни полной информации о реализации национальных проектов, ни эффективной системы мониторинга.

Критикует Счётная палата и прогнозы Министерства финансов: есть риски, что бюджет недополучит 700 миллиардов рублей. Только по дивидендам госкомпаний оценки Минфина выше прогнозов Росимущества на 14–25 процентов. По налоговым и неналоговым доходам за 2020–2022 годы бюджет может недополучить более 350 миллиардов рублей.

Указывается также, что проект не учитывает многие уже одобренные и принятые изменения в Налоговый кодекс – например, освобождение от НДС услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемых региональными операторами, отмену ограничения по зачёту убытков при расчете налога на прибыль с 2021 года.