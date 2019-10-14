В Карелии Следственный комитет России возбудил уголовное после публикаций в СМИ о пытках в исправительной колонии №9 в 2014 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В пресс-службе ведомства корреспонденту Север.Реалии не сообщили в отношении кого возбуждено уголовное дело, отметив, что на сайте комитета представлена "исчерпывающая информация".

Ранее российское издание "Медиазона" вместе с телеканалом "Настоящее время" опубликовали статью о пытках над заключенными колонии №9. В публикации утверждалось, что осужденных поливают холодной водой, плюют им в лицо, вымогают у них деньги.

После статьи о проверке исправительной колонии заявили региональные управления ФСИН и СК.

На публикацию негативно отреагировал руководство колонии. Начальник учреждения Иван Савельев в конце сентября обратился с иском против "Медиазоны", назвав статью порочащей. Позже руководство ИК-9 устроило для СМИ пресс-тур, чтобы показать жизнь арестантов в колонии.

В октябре в YouTube появилась видеозапись, которая, предположительно была сделана в ИК-9. На кадрах двое избивают одного из заключенных. После появления видео заместитель директора ФСИН Валерий Максименко заявил о том, что Савельева уволили и в отношении него могут возбудить уголовное дело.