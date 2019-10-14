"Открытые медиа" рассказали об аренде казаками здания в Москве

Мэрия Москвы сдает "Центральному казачьему войску" здание в центре города по цене в 17 раз ниже рыночной, пишут "Открытые медиа" со ссылкой на материалы госзакупок и арбитражные дела.

Казаки арендуют больше тысячи квадратных метров в трёхэтажном здании на Большой Сухаревской площади по цене 783 рубля за квадратный метр в год, то есть около 72 тысяч рублей в месяц. Собственник здания — город Москва.

Минимальная ставка аренды за нежилые помещения, которые находятся в собственности города, — 3500 рублей за квадратный метр в год. Такая цена действует для медицинских и образовательных учреждений. Негосударственные музеи, библиотеки, галереи и религиозные организации платят не меньше 4500 рублей за квадратный метр.

Арендовать офисное помещение в этом районе, по данным аналитиков Knight Frank, можно за 20-25 тысяч рублей за квадратный метр в год, а торговое — за 16-125 тысяч рублей за квадратный метр.

Договор между мэрией и казаками заключен в сентябре 2015 года, он будет действителен до 2064 года. При этом войско не платило арендную плату с декабря 2015 года по февраль 2019 года. Долг составил почти 3 миллиона рублей, следует из материалов московского арбитражного суда. Весной 2019 года департамент городского имущества Москвы подал иск в суд о расторжении договора аренды, взыскании долга и принудительном выселении, после чего казаки заплатили часть денег. Договор аренды остался действительным.