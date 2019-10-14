В Барселоне протестуют против приговора каталонским политикам

В Барселоне начались уличные протесты против решения Верховного суда Испании, который в понедельник вынес приговоры двенадцати политикам из Каталонии в связи с их ролью в организации референдума о независимости региона в октябре 2017 года.

Как сообщают агентства, демонстранты перекрыли три главные улицы города, скандируя лозунги в поддержку осуждённых политиков и независимости Каталонии.

На некоторое время они перекрыли также подъездные пути к аэропорту Барселоны. Сторонники независимости заявляют, что продолжат акции протеста.

Девять каталонских политиков были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу получили тюремные сроки - от 9 до 13 лет лишения свободы. Ещё три человека были признаны виновными в неповиновении властям и приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Самое тяжёлое обвинение - в мятеже - судом было снято.

Самый суровый приговор - 13 лет тюрьмы - вынесен бывшему заместителю председателя каталонской региональной администрации Ориолю Жункерасу.

Суд также выдал европейский ордер на арест бывшего главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона, который находится в эмиграции.

Пучдемон, нынешний руководитель администрации Каталонии Ким Торра и парламента региона Рожер Торрен осудили приговор, назвав его атакой на демократию и на права граждан.

Референдум о независимости прошёл в Каталонии вопреки запрету испанских властей. Мадрид не признал его результаты, а после того, как каталонский парламент попытался их утвердить, испанские власти распустили автономную администрацию Каталонии и ввели там прямое управление. Референдум и последующие события сопровождались массовыми акциями и столкновениями с полицией, однако до вооружённого противостояния дело не дошло. После досрочных выборов автономные права Каталонии были восстановлены.