Три региона России выполнили программу по переселению на 0%

Республика Коми, Псковская область и Санкт-Петербург выполнили план по расселению аварийного жилья на 0%. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на отчёт фонда ЖКХ.
В Псковской области в 2019 году должны были переселить 2,1 тысячи человек, в Коми — 7,7 тысяч человек, в Санкт-Петербурге — 240 человек.
В Ленинградской области программа переселения выполнена на 5,4%, в Карелии — на 36,1%. Остальные региона Северо-Запада попали в категорию субъектов, которые удовлетворительно справились с переселением: Новгородская — на 70,8%, Архангельская область — 67,2%, Вологодская — 60,6%. В лидерах Мурманская и Калининградская области, они выполнили план на 100%.
О выполнении плана отчитались 25 регионов России, половину плана смогли выполнить девять субъектов. На переселение людей из аварийного жилья из бюджета выделено 13,73 миллиарда рублей.
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