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Лицом к событию

ГРУ хозяйничает в Европе

"Александр Петров" и "Руслан Боширов" на станции Солсбери 3 марта 2018 года

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Новая порция санкций за Солсбери. Заслуженная?

Европа в очередной раз наказала Россию санкциями за отравление Скрипалей в Солсбери. Расследование Нью-Йорк Таймс доказывает, что не напрасно. В недрах ГРУ существует специальное подразделение, которое совершает диверсионные операции в Европе. Скрипали, попытка переворота в Черногории - их рук дело. Похоже на правду? Справедливо ли наказывают Россию? В гостях военные эксперты Вадим Лукашевич и Юрий Федоров, а также экономический аналитик Семен Новопрудский. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05

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