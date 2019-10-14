ГРУ хозяйничает в Европе

Европа в очередной раз наказала Россию санкциями за отравление Скрипалей в Солсбери. Расследование Нью-Йорк Таймс доказывает, что не напрасно. В недрах ГРУ существует специальное подразделение, которое совершает диверсионные операции в Европе. Скрипали, попытка переворота в Черногории - их рук дело. Похоже на правду? Справедливо ли наказывают Россию? В гостях военные эксперты Вадим Лукашевич и Юрий Федоров, а также экономический аналитик Семен Новопрудский. Ведущая программы "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12 начиная с 19.05