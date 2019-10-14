Умер Антони де Мейюс, помогавший защите прав человека в СССР

В Бельгии в возрасте 90 лет умер Антони де Мейюс, многие десятилетия помогавший советским диссидентам, состоявший в дружбе с советскими правозащитниками, учёными. Он был близок к семье Андрея Сахарова.



По собственной инициативе де Мейюс распространял на Западе тексты о правах человека в СССР, полученные нелегально из Советского Союза, – он издавал Cahiers du Samizdat ("Самиздатские записки").



Антони де Мейюс редактировал "Белую книгу" о советской карательной психиатрии, которая отмечена в "Биографическом словаре диссидентов в СССР, 1956–1975".



Бельгийское издание La Libre, поместившее некролог на смерть Антони де Мейюса, публикует его фотографию, сделанную в Москве на фоне танка в дни августовского путча 1991 года.

Заведующий архивом Фламандского радио и телевидения Филип Косэн в письме, направленном в редакцию Радио Свобода, так вспоминает Антони де Мейюса:



"Я был знаком с ним с 1979 года. Несмотря на то, что де Мейюс принадлежал к знатному бельгийскому роду, он всегда оставался одним из самых скромных людей, которых я знал. Многие люди будут помнить его и его любимую жену Орьян, умершую несколько лет назад".



