Владимир Путин находится с визитом в Саудовской Аравии

Крон-принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провёл в понедельник официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает саудовское агентство SPA, лидеры обеих стран обсудили двусторонние отношения, развитие ситуации в Сирии и Йемене и необходимость бороться с терроризмом, пресекая источники финансирования экстремистских организаций.

Путин прибыл в Саудовскую Аравию 14 октября на фоне растущей напряжённости в Персидском заливе с намерением подписать соглашения по нефти. Об этом сообщается на сайте Кремля. Визит Путина рассчитан на достижение соглашений о привлечении инвестиций в Россию. Западные СМИ отмечают, что Кремлю не удалось решить задачу доведения до трёх процентов роста ВВП в период действия западных санкций.

Перед визитом в Эр-Рияд Путин дал интервью телеканалам Al Arabiya, Sky News Arabia и RT Arabic в котором подчеркнул хорошие отношения с саудовским королём и крон-принцем.

Владимир Путин запланировал на 15 октября визит в Объединённые Арабские Эмираты.