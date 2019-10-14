Соединённые Штаты ввели санкции против Турции - из-за Сирии

Соединённые Штаты ввели санкции против Турции в связи с операцией турецких вооружённых сил на севере Сирии.

Как говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому министерство финансов и Госдепартамент США могут накладывать санкции на любые государственные ведомства Турции, а также отдельных лиц, причастных к действиям, которые нарушают мир и стабильность в северной Сирии.

Санкции введены против министерства энергетики и министерства обороны Турции, а также министров энергетики, внутренних дел и обороны этой страны.

В заявлении Помпео говорится, что начавшаяся на прошлой неделе операция Турции против сирийских курдов подорвала усилия по борьбе с терроризмом, поставила под угрозу жизни мирных граждан и стабильность всего региона. США призвали Турцию немедленно остановить операцию.

Президент США в твиттере вновь выступил в защиту своего решения вывести с севера Сирии американских военных, заявив, что Соединённые Штаты решили свои задачи в Сирии и не намерены защищать сирийцев от турок.

Турция заявляет, что цель её наступления, в котором участвуют и отряды вооружённой сирийской оппозиции - обезопасить свои границы от террористов.

В понедельник стало известно о договорённости руководства сирийских курдов с властями в Дамаске. Войска Башара Асада по договорённости вошли в ряд населённых пунктов на севере Сирии, чтобы обезопасить их от турецкого наступления. В руководстве курдских отрядов подчеркнули, что это вынужденный шаг.