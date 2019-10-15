Кирилл Серебренников награждён орденом Почётного легиона

В Москве в резиденции посла Франции в России состоялось вручение ордена Почётного легиона росийскому театральному режиссёру Кириллу Серебренникову. Серебренников стал Командором ордена — это третья степень отличия.

Как сказала в своей речи посол Франции в России Сильви Берманн, Серебренников — ключевая фигура в российской культуре, и его известность выходит далеко за пределы страны. Берманн перечислила основные факты из карьеры режиссёра, отдельно остановившись на его сотрудничестве с французскими драматургами и театрами.

Серебренников в ответной речи сказал, что это первая государственная награда, которую он получает. "Для меня государство — это что-то страшное", — отметил он: государство начинает войны, заводит уголовные дела, "клевещет". Но эту награду режиссёр видит как признание заслуг его и его коллег в наведении культурных мостов между странами.

8 октября Московский городской суд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру.

По версии следствия, режиссёр Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, директор компании Юрий Итин, бывший бухгалтер студии Нина Масляева и бывший директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум похитили 133 миллиона рублей, выделенных на театральный проект. Никто, кроме Масляевой, вину не признавал.​