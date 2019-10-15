Полиция проводит новые обыски в региональных штабах Навального

Правоохранительные органы в нескольких городах России проводят обыски у сторонников Алексея Навального по делу об отмывании денег, которое завели на основанный политикомФонд борьбы с коррупцией в августе. Об этом сообщают "ОВД-Инфо" и "Интерфакс".
С раннего утра обыски проходят в штабах оппозиционного политика в Уфе, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке. Директор Фонда борьбы с коррупцией БК Иван Жданов сообщил об обысках в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах и Ставрополе.
По информации "ОВД-Инфо", при обысках изымают технику. В Екатеринбурге сотрудницу штаба Навального Викторию Райх увезли на допрос. Во Владивостоке задержан бывший координатор штаба Владимир Дубовский, сообщает "Интерфакс".
"Открытые медиа" сообщают, что с обыском пришли к политологу Федору Крашенинникову. Его бывшая жена Полина Грейсман работала в штабе Навального. У него изъяли личный компьютер.
СМИ пока не располагают комментарием правоохранительных органов.
- В начале августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным фонда и лица, имеющие отношение к его деятельности, в период с января 2016-го по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которую "третьи лица" внесли через банкоматы на расчетные счета нескольких банков".
- Более 100 банковских счетов физических и юридических лиц были заблокированы в рамках расследования дела.
- В середине сентября по этому делу прошли обыски во всех регионах, где есть штабы оппозиционного политика.
- Соратник Навального Леонид Волков считает, что власти хотят сделать невозможным финансирование региональных штабов Навального.
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