Полиция проводит новые обыски в региональных штабах Навального

Правоохранительные органы в нескольких городах России проводят обыски у сторонников Алексея Навального по делу об отмывании денег, которое завели на основанный политикомФонд борьбы с коррупцией в августе. Об этом сообщают "ОВД-Инфо" и "Интерфакс".

С раннего утра обыски проходят в штабах оппозиционного политика в Уфе, Саратове, Самаре, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке. Директор Фонда борьбы с коррупцией БК Иван Жданов сообщил об обысках в Белгороде, Воронеже, Ижевске, Кемерове, Владивостоке, Чебоксарах и Ставрополе.

По информации "ОВД-Инфо", при обысках изымают технику. В Екатеринбурге сотрудницу штаба Навального Викторию Райх увезли на допрос. Во Владивостоке задержан бывший координатор штаба Владимир Дубовский, сообщает "Интерфакс".

"Открытые медиа" сообщают, что с обыском пришли к политологу Федору Крашенинникову. Его бывшая жена Полина Грейсман работала в штабе Навального. У него изъяли личный компьютер.

СМИ пока не располагают комментарием правоохранительных органов.