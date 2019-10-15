Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо

Канадская писательница Маргарет Этвуд снова стала лауреатом Букеровской премии, но на этот раз она разделила награду с британкой Бернардин Эваристо.

Назначение сразу двух лауреатов является нарушением правил присуждения Букеровской премии. Но как призналось жюри, оно просто не смогло выбрать лучшее из двух произведений.

Маргарет Этвуд удостоена награды за роман "Заветы". Это продолжение её романа "Рассказ служанки", ставшего бестселлером и легшего в основу одноименного сериала. В "Заветах" действие происходит спустя 15 лет после событий в предыдущей книге.

Этвуд уже пять раз входила в шорт-лист премии, а в 2000 году стала лауреатом за роман "Слепой убийца".

Бернардин Эваристо награждена за роман "Девушка, женщина, все остальное", в котором автор рассказывает истории жизни 12 персонажей, большинство из которых - чернокожие британки.

Маргарет Этвуд 79 лет. Она войдёт в историю как самый возрастной лауреат Букеровской премии. Бернардин Эваристо стала первой чернокожей писательницей, удостоенной этой награды.

Победители разделят премию в 50 тысяч фунтов стерлингов.