В Красноярске задержаны местные жители 24 и 29 лет, подозреваемые в том, что они до смерти избили своего знакомого, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Ранее появилась информация, что один из подозреваемых Андрей Шилов – сын депутата из Красноярского края и экс-судьи. Из-за того, что подозреваемые находились на свободе, в городе объявили о проведении народного схода.

По данным ведомства, двое подозреваемых ночью 15 сентября после конфликта в телефонном разговоре приехали к своему 31-летнему знакомому и избили его на лестничной площадке. Потерпевший был госпитализирован и умер в больнице.

В сообщении отмечается, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщено видео избиения, которое снял приятель подозреваемых.

В группе "Плохие новости" в соцсети ВКонтакте сообщается, что один из подозреваемых – Андрей Шилов, он является сыном председателя Емельяновского сельсовета Ивана Шилова и бывшей судьи Емельяновского районного суда и адвоката Людмилы Шиловой.

Отец подозреваемого информацию о нападении сына назвал ложью и заявил, что "это связано с началом предвыборной кампании".

В Следственном комитете отметили, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений". Расследование уголовного дела поставлено главой ведомства Александром Бастрыкиным на контроль.

10 октября Наталья Котовская выложила в соцсети два видео с избиением своего друга Дмитрия двумя знакомыми Шмелевым и Шиловым. По ее словам, Шилов прислал ей съемку избиения в мессенджер What’sApp. Именно его лицо на записи измазано кровью. По ее словам, в марте подозреваемые избили другого человека, а запись с ним прислали сестре пострадавшего.

После того, как стало известно, что подозреваемые в избиении до смерти находятся на свободе, жители Красноярска заявили о проведении 15 октября народного схода.