В офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве проходит обыск

В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией во вторник полиция проводит обыск. Один из сотрудников фонда задержан. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Технический директор "Навальный LIVE" опубликовал видео начала обыска.

Вскоре он выложил ещё одно видео, на котором полицейский заклеивает камеры видеонаблюдения.

Позже о своем задержании сообщил Борис Золотаревский - бывший глава предвыборного штаба директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Во вторник правоохранительные органы пришли с обысками к сторонникам Алексея Навального в нескольких городах России. Обыски проводятся по делу об отмывании денег.