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В офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве проходит обыск

Обыск в московском офисе ФБК (архивное фото)

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В московском офисе Фонда борьбы с коррупцией во вторник полиция проводит обыск. Один из сотрудников фонда задержан. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Технический директор "Навальный LIVE" опубликовал видео начала обыска.

Вскоре он выложил ещё одно видео, на котором полицейский заклеивает камеры видеонаблюдения.

Позже о своем задержании сообщил Борис Золотаревский - бывший глава предвыборного штаба директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.

Во вторник правоохранительные органы пришли с обысками к сторонникам Алексея Навального в нескольких городах России. Обыски проводятся по делу об отмывании денег.

  • В начале августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По версии следствия, сотрудники учреждённого Алексеем Навальным фонда и лица, имеющие отношение к его деятельности, в период с января 2016-го по декабрь 2018 года "получили крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которую "третьи лица" внесли через банкоматы на расчетные счета нескольких банков".
  • Более 100 банковских счетов физических и юридических лиц были заблокированы в рамках расследования дела.
  • В середине сентября по этому делу прошли обыски во всех регионах, где есть штабы оппозиционного политика.

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