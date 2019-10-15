В США из галереи за 32 секунды украли офорт Сальвадора Дали

В Сан-Франциско полиция расследует кражу цветного офорта"Горящий жираф" Сальвадора Дали с выставки в местной галерее. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. Картину вынесли средь бела дня за 32 секунды.Офорт был центральным экспонатом выставки и оценивается в 20 тысяч долларов.

Похищение было зафиксировано внешними камерами наблюдения: человек в спортивной одежде спокойно заходит в галерею и потом также, не торопясь, покидает её уже с гравюрой Дали в руках. Картина немаленькая - 50 см на 60 см.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства кражи, поскольку экспонат должен был быть прикреплен к мольберту тросом, однако в момент похищения ни карабина, ни троса не оказалось. Следствие не исключает, что у похитителя могли быть сообщники.

В 2012 году из галереи в Нью-Йорке была похищена картина Сальвадора Дали "Портрет дона Хуана Тенорио", неделю спустя её вернули по почте.

Одной из самых крупных краж работ великих художников XX века остается похищение одновременнно пяти полотен Пикассо, Матисса, Модильяни и Леже из Музея современного искусства в Париже. Полиция нашла вора: он утверждал, что в панике выбросил украденное в мусорный контейнер. Полотна считаются утраченными.