В Красноярске жители вышли на "народный сход" после убийства

В Красноярске десятки местных жителей вышли на "народный сход" после убийства Дмитрия Сисигина. У прокуратуры региона собрались журналисты, блогеры, гражданские активисты, друзья и родственники погибшего. Один из них сообщил "Сибирь. МБХ медиа", что представители Следственного комитета, которые занимаются делом, просили их не выходить на акцию сегодня.
Несмотря на предупреждения следователей, собравшиеся ждут, что к ним выйдут представители прокуратуры. Друзья погибшего заявили, что довольны задержанием подозреваемых, однако опасаются вмешательства в расследование высокопоставленных родителей одного из них. Поэтому призвали неравнодушных жителей выйти на "народный сход" для привлечения внимания к данному делу.
Участники акции надеются, что их не будут разгонять и задерживать, поскольку именно это будет показателем того, насколько серьёзно и беспристрастно следствие намерено расследовать дело об убийстве Дмитрия Сисигина.
15 октября в Красноярске были задержаны местные жители 24 и 29 лет, подозреваемые в том, что они до смерти избили своего знакомого. Один из подозреваемых Андрей Шилов – сын депутата из Красноярского края и экс-судьи. Из-за того, что подозреваемые находились на свободе в городе объявили о проведении "народного схода".
- По данным ведомства, двое подозреваемых ночью 15 сентября после конфликта в телефонном разговоре приехали к своему 31-летнему знакомому и избили его на лестничной площадке. Потерпевший был госпитализирован и умер в больнице. В заявление Следственного комитета отмечается, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщено видео избиения, которое снял приятель подозреваемых.
- В Следственном комитете отметили, что "никакие родственные связи любого из фигурантов столь чудовищных преступлений не могут повлиять на принятие в отношении них законных решений". Расследование уголовного дела поставлено главой ведомства Александром Бастрыкиным на контроль.
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