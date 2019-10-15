В Красноярске жители вышли на "народный сход" после убийства

В Красноярске десятки местных жителей вышли на "народный сход" после убийства Дмитрия Сисигина. У прокуратуры региона собрались журналисты, блогеры, гражданские активисты, друзья и родственники погибшего. Один из них сообщил "Сибирь. МБХ медиа", что представители Следственного комитета, которые занимаются делом, просили их не выходить на акцию сегодня.

Несмотря на предупреждения следователей, собравшиеся ждут, что к ним выйдут представители прокуратуры. Друзья погибшего заявили, что довольны задержанием подозреваемых, однако опасаются вмешательства в расследование высокопоставленных родителей одного из них. Поэтому призвали неравнодушных жителей выйти на "народный сход" для привлечения внимания к данному делу.



Участники акции надеются, что их не будут разгонять и задерживать, поскольку именно это будет показателем того, насколько серьёзно и беспристрастно следствие намерено расследовать дело об убийстве Дмитрия Сисигина.

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15 октября в Красноярске были задержаны местные жители 24 и 29 лет, подозреваемые в том, что они до смерти избили своего знакомого. Один из подозреваемых Андрей Шилов – сын депутата из Красноярского края и экс-судьи. Из-за того, что подозреваемые находились на свободе в городе объявили о проведении "народного схода".