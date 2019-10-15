Считаные часы остаются для доработки соглашения по Брекзиту

Европейский союз дал Великобритании время до конца вторника, 15 октября, чтобы завершить работы над соглашением о Брекзите. Текст соглашения будет представлен на одобрение участникам саммита ЕС на этой неделе. Как сообщает Reuters, в Брюсселе допускают отсрочку даты развода, назначенной на 31 октября. Провал переговоров – также рассматривается как один из возможных вариантов развития событий.



В то время как приближается крайний срок для рассмотрения соглашения, президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с британским премьером Борисом Джонсоном, главой делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишелем Барнье и поставил в известность лидеров остальных 27 государств ЕС относительно положения дел. Технические переговоры для обеспечения принятия соглашения о Брекзите продолжаются.



Главным камнем преткновения остаётся граница между Ирландией, членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является британской провинцией. Через три года после референдума о Брекзите, участники переговоров продолжают ломать голову над пограничным вопросом. Как избежать превращения границы в "чёрный ход", по которому можно проникнуть в единое экономическое пространство ЕС и при этом избежать создания пограничной контрольной инфраструктуры? Такая инфраструктура могла бы подорвать мирное соглашение 1998 года, завершившего конфликт, который продолжался десятилетиями, отмечает агентство Reuters.



Мишель Барнье заявил, что при всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время выработки соглашения, его принятие до конца этой недели ещё остаётся возможным.