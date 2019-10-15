Главу реутовского отделения "Яблока" перевели под домашний арест

Московской областной суд изменил меру пресечения главе реутовского отделения партии "Яблоко" Евгению Куракину, которого обвиняют в мошенничестве, с содержания под стражей на домашний арест.
Кроме того отменено решение суда нижестоящей инстанции о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру. Теперь дело Куракина передадут обратно в Реутовский суд на стадию предварительных слушаний.
Ранее причиной возвращения материалов обвинения в прокуратуру стало отсутствие в деле объективной стороны преступления, а именно описание деяний Куракина, которые следствие считает преступными.
- Евгений Куракина обвиняют в мошенничестве, якобы совершенном в 2012 году, когда он был председателем ТСЖ своего дома. Тогда Куракин обвинил застройщика, аффилированную с властями Реутова компанию "Центрстрой-М", в сдаче дома с недоработками. Ему удалось отсудить у компании 80 миллиона рублей. После этого на истца завели дело о мошенничестве и отправили в СИЗО. Спустя полтора года Куракина отпустили под залог в 3 миллиона рублей, а дело вернули в прокуратуру.
- Нынешний арест адвокаты Куракина связывают с тем, что он решил идти на выборы в совет депутатов Реутова, а власти не хотели этого допустить. Глава отделения "Яблока" также считает дело о мошенничестве сфабрикованным и свою вину не признаёт.
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