Главу реутовского отделения "Яблока" перевели под домашний арест

Московской областной суд изменил меру пресечения главе реутовского отделения партии "Яблоко" Евгению Куракину, которого обвиняют в мошенничестве, с содержания под стражей на домашний арест.

Кроме того отменено решение суда нижестоящей инстанции о возвращении материалов уголовного дела в прокуратуру. Теперь дело Куракина передадут обратно в Реутовский суд на стадию предварительных слушаний.

Ранее причиной возвращения материалов обвинения в прокуратуру стало отсутствие в деле объективной стороны преступления, а именно описание деяний Куракина, которые следствие считает преступными.