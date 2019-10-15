Обвиняемый по "московскому делу" заявил об угрозах со стороны полиции

Один из обвиняемых по так называемому "московскому делу", Егор Лесных, заявил об угрозах со стороны полицейских. По его словам, во время обыска в его квартире оперативники угрожали подбросить ему патроны, а его сожительнице – наркотики.

Егор Лесных обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции оппозиции 27 июля в центре Москвы. По версии следствия, он ударил полицейского ногой в живот. Обыск в квартире Лесных прошёл в понедельник, после чего его арестовали.

Одновременно с этим были задержаны Александр Мыльников и Максим Мартинцов. Следствие считает, что они вместе с Лесных нанесли удары полицейскому по фамилии Косов, причинив ему физическую боль.

Ещё двумя новыми обвиняемыми по "московскому делу" стали Андрей Баршай и Владимир Емельянов.