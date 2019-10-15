Обвиняемый по "московскому делу" заявил об угрозах со стороны полиции

Один из обвиняемых по так называемому "московскому делу", Егор Лесных, заявил об угрозах со стороны полицейских. По его словам, во время обыска в его квартире оперативники угрожали подбросить ему патроны, а его сожительнице – наркотики.
Егор Лесных обвиняется в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированной акции оппозиции 27 июля в центре Москвы. По версии следствия, он ударил полицейского ногой в живот. Обыск в квартире Лесных прошёл в понедельник, после чего его арестовали.
Одновременно с этим были задержаны Александр Мыльников и Максим Мартинцов. Следствие считает, что они вместе с Лесных нанесли удары полицейскому по фамилии Косов, причинив ему физическую боль.
Ещё двумя новыми обвиняемыми по "московскому делу" стали Андрей Баршай и Владимир Емельянов.
- После акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве с требованием допустить независимых кандидатов на выборы были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении полицейских, которые в СМИ называют "московским делом". По нему были арестованы 16 человек. Позже обвинение в участии в беспорядках было снято с подавляющего большинства арестованных, а с пяти из них были сняты все обвинения. В то же время к различным срокам заключения по статье о нападении на полицейских были приговорены Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Евгений Коваленко и Данила Беглец. Павел Устинов получил условный срок.
- Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки" и "применение насилия к полицейским", в Москве не происходило, и считают большинство уголовных дел сфабрикованными.
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