Борис Джонсон пошёл на уступки в вопросе об ирландской границе

Британский премьер Борис Джонсон близок к достижению соглашения об условиях Брекзита – после крупных уступок, которые он сделал в ответ на требования ЕС о статусе ирландской границы. Проект текста соглашения может быть опубликован в среду, если канцелярия Джонсона даст финальный "зелёный свет". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленных представителей ЕС и британские источники.



По имеющимся сведениям, участники переговоров пришли к согласию относительно учреждения пограничной таможенной службы в Ирландском море. Подобный вариант решения вопроса о границе ранее был предложен Терезе Мэй, но она отвергла его со словами, что ни один британский премьер не согласится на такое предложение. Об этом написала газета Guardian.

Ранее сегодня сообщалось, что Европейский союз дал Великобритании время до конца вторника, 15 октября, чтобы завершить работы над соглашением о Брекзите. Текст соглашения будет представлен на одобрение участникам саммита ЕС на этой неделе. В Брюсселе допустили вероятность отсрочки даты развода, назначенной на 31 октября. Провал переговоров также рассматривается как один из возможных вариантов развития событий.



В то время как приближается крайний срок для рассмотрения соглашения, президент Франции Эммануэль Макрон беседовал с британским премьером Борисом Джонсоном, главой делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишелем Барнье и поставил в известность лидеров остальных 27 государств ЕС относительно положения дел. Технические переговоры для обеспечения принятия соглашения о Брекзите продолжаются.



Главным камнем преткновения остаётся граница между Ирландией, членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является британской провинцией. Через три года после референдума о Брекзите участники переговоров продолжают ломать голову над пограничным вопросом. Как избежать превращения границы в "чёрный ход", по которому можно проникнуть в единое экономическое пространство ЕС и при этом избежать создания пограничной контрольной инфраструктуры? Такая инфраструктура могла бы подорвать мирное соглашение 1998 года, завершившее конфликт, который продолжался десятилетиями, считают аналитики, на оценки которых ссылается Reuters.



Мишель Барнье заявил, что при всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться во время выработки соглашения, его принятие до конца этой недели ещё остаётся возможным.