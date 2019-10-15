В Болгарии болельщики оскорбили игроков сборной Англии

Глава Болгарской футбольной ассоциации Борислав Михайлов подал заявление об отставке - в связи с расистскими оскорблениями в адрес английских игроков со стороны болгарских болельщиков. Инцидент произошёл во время квалификационного матча чемпионата Европы 2020 года.



Матч прерывался дважды. В первом тайме дебютант английской сборной Тайрон Мингс пожаловался судье на оскорбления, раздававшиеся как в его адрес, так и в адрес его товарищей по команде с разных трибун софийского стадиона "Левски". Болгарские болельщики, в частности, позволяли себе во время матча оскорбительные жесты, среди которых и нацистские приветствия. Об этом сообщил телеканал CNN.



На отставке Михайлова настаивал и премьер-министр Бойко Борисов, заметив, однако, что английская сторона "чрезмерно драматизировала инцидент".

Президент ФИФА Джанни Инфантино призвал футбольные ассоциации найти новые, более сильные и эффективные способы искоренения расизма в футболе. В качестве первой меры он предложил всем организаторам соревнований ввести правила, пожизненно запрещающие присутствовать на стадионах тем, кто будет признан виновным в расистском поведении во время футбольных матчей. "ФИФА может распространить подобные запреты по всему миру", – добавил Инфантино, сообщила "Немецкая волна".