Суд в Красноярске отправил подозреваемых в убийстве в СИЗО

Суд в Красноярске отправил в следственный изолятор на два месяца Андрея Шилова и Сергея Шмелева, подозреваемых в избиении до смерти Дмитрия Сисигина . Об этом пишет издание "Борус". Оба признались в употреблении наркотиков в ночь убийства.

Они были задержаны накануне. Один из подозреваемых, Андрей Шилов, – сын депутата горсовета Красноярска и экс-судьи.

Вчера десятки жителей Красноярска вышли на "народный сход" из-за убийства Дмитрия Сисигина и опасения, что в расследование вмешаются высокопоставленные родители одного из убийц. У прокуратуры региона собрались журналисты, блогеры, гражданские активисты, друзья и родственники погибшего. Один из них сообщил, что представители Следственного комитета, которые занимаются делом, просили их не выходить на акцию.

По данным следствия, двое подозреваемых ночью 15 сентября после конфликта в телефонном разговоре приехали к своему 31-летнему знакомому и избили его на лестничной площадке. Потерпевший был госпитализирован и умер в больнице. В заявлении Следственного комитета отмечается, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщено видео избиения, которое снял приятель подозреваемых.

По данным ведомства, двое подозреваемых ночью 15 сентября после конфликта в телефонном разговоре приехали к своему 31-летнему знакомому и избили его на лестничной площадке. Потерпевший умер в больнице. В заявление Следственного комитета отмечается, что один из задержанных ранее судим за мошенничество и грабеж, второй – за грабеж и незаконный оборот наркотиков. К материалам дела приобщено видео избиения, которое снял приятель подозреваемых.

Расследование уголовного дела поставлено главой ведомства Александром Бастрыкиным на контроль.