К журналисту в Архангельске пришли с обыском по делу ФБК

Утром 16 октября к журналисту архангельского издания 29.ru Ярославу Варенику пришли с обыском полицейские, об этом говорится в публикации 29.ru.

Вареник позвонил главному редактору издания и сообщил, что обыски проходят по делу Фонда борьбы с коррупцией. После этого пользоваться телефоном ему запретили. Затем его отвезли на допрос в Следственный комитет.

"У меня отобрали телефон и жесткий диск, тетрадку и листы. Рылись в моем компе, искали по слову Навальный в истории браузера и в файлах компа. В тетрадке была цитата Орлова с пресс-конференции 2018 года, что-то про региональную политику и выборы. А на другой стороне блокнота –​ конспект по истории и несколько рисунков. А листки –​ это план по спасению Северной Двины Пшеничого. Я писал текст с его участием и он дал мне свои мысли, как спасти реку, написано от руки", –​ рассказал редакции Вареник.



Массовые обыски по делу ФБК прошли во многих регионах России 15 октября. При этом полиция обыскивала дома людей, напрямую не связанных с деятельностью фонда. В Архангельске обыскали квартиру, где живет бывшая жена экоактивиста Шиеса Юрия Чеснокова. В Смоленске – дом главного редактора издания keytown.me Алексея Волкова. В Мурманске – волонтера штаба Навального.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией, основанном политиком Алексеем Навальным. По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018-го сотрудники ФБК и "лица, имеющие отношение к деятельности" фонда, получили крупную сумму, которая была приобретена преступным путем. Затем деньги положили на несколько счетов через банкоматы и перевели на счета ФБК, утверждают в СК. В начале сентября 2019-го в 43 городах России прошли обыски в штабах Навального, а также у их сотрудников и волонтеров.