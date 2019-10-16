Уоррен, Байден, Сандерс и другие: 12 демократов провели дебаты

В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии.

На сцену вышли 12 кандидатов - это рекордное число участников дебатов. В борьбе за номинацию от демократов в этом году участвуют более 20 человек.

Особое внимание было приковано к выступлениям трёх кандидатов, которые считаются главными фаворитами гонки - это бывший вице-президент Джо Байден и сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.

Байден ещё раз заявил, что ни он, ни его сын не допустили никаких нарушений закона на Украине. Президент Дональд Трамп ранее обвинял бывшего вице-президента в коррупции. При этом соперники Байдена не стали задавать ему вопросов о работе его сына на Украине, это сделал модератор.

ещё раз заявил, что ни он, ни его сын не допустили никаких нарушений закона на Украине. Президент Дональд Трамп ранее обвинял бывшего вице-президента в коррупции. При этом соперники Байдена не стали задавать ему вопросов о работе его сына на Украине, это сделал модератор. Комментаторы отмечают, что многие участники дебатов обрушились с критикой на Элизабет Уоррен . "К ней относились как к лидеру гонки" - пишут американские СМИ. Уоррен по ряду опросов в последние недели действительно опередила Байдена. Коллеги-демократы критиковали её за слишком радикальные, по их мнению, предложения о реформе здравоохранения и введению налога на имущество.

. "К ней относились как к лидеру гонки" - пишут американские СМИ. Уоррен по ряду опросов в последние недели действительно опередила Байдена. Коллеги-демократы критиковали её за слишком радикальные, по их мнению, предложения о реформе здравоохранения и введению налога на имущество. Ряд комментаторов отмечают уверенное выступление Сандерса , который две недели назад перенёс инфаркт и операцию на сердце. 78-летний сенатор продемонстрировал, что он в хорошей физической форме. После дебатов стало известно, что Сандерса намерена поддержать Александрия Окасио-Кортес, которую называют неформальным лидером левых демократов в Конгрессе.

, который две недели назад перенёс инфаркт и операцию на сердце. 78-летний сенатор продемонстрировал, что он в хорошей физической форме. После дебатов стало известно, что Сандерса намерена поддержать Александрия Окасио-Кортес, которую называют неформальным лидером левых демократов в Конгрессе. Все участники дебатов поддержали расследование по импичменту президента Трампа. Байден назвал его "самым коррумпированным предизидентом в истории".

Говоря о внешней политике, большинство участников дебатов раскритиковало решение Трампа о выводе войск из северной Сирии. Фактически поддержала его только конгрессвумен Тулси Габбард, которая ранее, в частности, ездила в Дамаск и встречалась с Башаром Асадом. Уоррен сказала, что американские войска должны покинуть Ближний Восток, но сделать это "ответственно" и в подходящий момент. Другие кандидаты, в частности Пит Буттиджич, выступили за то, чтобы ограниченный контингент США оставался в Сирии.

Демократы также критиковали Трампа за то, что он, по их мнению, не противостоит агрессивной политике России. Так, сенатор Кори Букер высказал мнение, что Россия и ее президент Владимир Путин понимают силу, а президент Трамп "снова и снова проявляет моральную слабость". Байден заявил, что Трамп больше верит Путину, чем американской разведке. Поднималась также тема вмешательства России в выборы в США.

Следующие дебаты пройдут в ноябре, для них предусмотрены более строгие правила отбора. Праймериз у демократов начнутся в феврале.

Помимо тройки лидеров, в дебатах приняли участие бизнесмен Эндрю Янг, мэр города Сауз-Бенд Пит Буттиджич, сенаторы Кори Букер, Камала Харрис и Эми Клобушар, бывший министр жилищного строительства Хулиан Кастро, бывший член Палаты представителей Бето О'Рурк, конгрессвумен Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер.