Уоррен, Байден, Сандерс и другие: 12 демократов провели дебаты

В штате Огайо прошли четвёртые теледебаты претендентов на выдвижение в президенты США от Демократической партии.
На сцену вышли 12 кандидатов - это рекордное число участников дебатов. В борьбе за номинацию от демократов в этом году участвуют более 20 человек.
Особое внимание было приковано к выступлениям трёх кандидатов, которые считаются главными фаворитами гонки - это бывший вице-президент Джо Байден и сенаторы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс.
- Байден ещё раз заявил, что ни он, ни его сын не допустили никаких нарушений закона на Украине. Президент Дональд Трамп ранее обвинял бывшего вице-президента в коррупции. При этом соперники Байдена не стали задавать ему вопросов о работе его сына на Украине, это сделал модератор.
- Комментаторы отмечают, что многие участники дебатов обрушились с критикой на Элизабет Уоррен. "К ней относились как к лидеру гонки" - пишут американские СМИ. Уоррен по ряду опросов в последние недели действительно опередила Байдена. Коллеги-демократы критиковали её за слишком радикальные, по их мнению, предложения о реформе здравоохранения и введению налога на имущество.
- Ряд комментаторов отмечают уверенное выступление Сандерса, который две недели назад перенёс инфаркт и операцию на сердце. 78-летний сенатор продемонстрировал, что он в хорошей физической форме. После дебатов стало известно, что Сандерса намерена поддержать Александрия Окасио-Кортес, которую называют неформальным лидером левых демократов в Конгрессе.
- Все участники дебатов поддержали расследование по импичменту президента Трампа. Байден назвал его "самым коррумпированным предизидентом в истории".
Говоря о внешней политике, большинство участников дебатов раскритиковало решение Трампа о выводе войск из северной Сирии. Фактически поддержала его только конгрессвумен Тулси Габбард, которая ранее, в частности, ездила в Дамаск и встречалась с Башаром Асадом. Уоррен сказала, что американские войска должны покинуть Ближний Восток, но сделать это "ответственно" и в подходящий момент. Другие кандидаты, в частности Пит Буттиджич, выступили за то, чтобы ограниченный контингент США оставался в Сирии.
Демократы также критиковали Трампа за то, что он, по их мнению, не противостоит агрессивной политике России. Так, сенатор Кори Букер высказал мнение, что Россия и ее президент Владимир Путин понимают силу, а президент Трамп "снова и снова проявляет моральную слабость". Байден заявил, что Трамп больше верит Путину, чем американской разведке. Поднималась также тема вмешательства России в выборы в США.
Следующие дебаты пройдут в ноябре, для них предусмотрены более строгие правила отбора. Праймериз у демократов начнутся в феврале.
Помимо тройки лидеров, в дебатах приняли участие бизнесмен Эндрю Янг, мэр города Сауз-Бенд Пит Буттиджич, сенаторы Кори Букер, Камала Харрис и Эми Клобушар, бывший министр жилищного строительства Хулиан Кастро, бывший член Палаты представителей Бето О'Рурк, конгрессвумен Тулси Габбард и миллиардер Том Стейер.
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