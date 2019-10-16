В Кировской области в крови сбитого полицейским ребёнка нашли алкоголь

В Кировской области в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский, обнаружили алкоголь. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В июле 2019 года в селе Буйское шестилетний мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу, где его насмерть сбил автомобиль. За рулем машины находился 45-летний оперативный дежурный пункта полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. При этом, как пишет "Комсомольская правда", полицейский продолжил работу.

В областном управлении МВД сообщили, что в момент аварии майор полиции был в отпуске. По предварительным данным следствия, ребёнок неожиданно выехал на дорогу, и полицейский не смог предотвратить столкновение.

14 октября в социальных сетях появилось фото результатов судебно-медицинской экспертизы, которое в августе получили родители погибшего мальчика. В них говорилось, что в крови ребёнка обнаружили 0,51 промилле этанола. Это соответствует легкой степени опьянения после двух бокалов вина, двух кружек пива или 100 граммов водки.

Родственники погибшего ребёнка потребовали объективного и всестороннего расследования, опасаясь, что виновный в аварии может уйти от наказания.

15 октября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить эти доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.

Это уже второй такой случай, получивший огласку в СМИ. В 2017 году в подмосковной Балашихе местная жительница Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика, в крови которого нашли 2,7 промилле алкоголя. Некоторые наркологи называли эту дозу смертельной для ребёнка его возраста. Эксперта обвинили в халатности иприговорили к десяти месяцам исправительных работ. Повторная экспертиза следов алкоголя в крови ребёнка не обнаружила.