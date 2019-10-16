В колонии Соликамска осужденный покончил с собой из-за издевательств

В исправительной колонии № 9 Соликамска в Пермском крае, заключенные которой жаловались на издевательства и поборы, покончил с собой один из осужденных. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным регионального управления ФСИН, тело заключенного нашли 15 октября. Следов насильственной смерти на нём не найдено.

По информации основателя сообщества Gulagu.net Владимира Осечкина, осужденного звали Иван Жужгов. Он, по словам правозащитника, не выдержал издевательств, унижений, давления и рабского труда в швейном цехе промзоны.

Его принуждали работать по 12 часов в сутки 6-7 дней в неделю, "выполняя заказы для „ЛУКОЙЛа“, „Башнефть“, Росгвардии… ГУЛАГ 21 века", – написал Осечкин в фейсбуке.

Это уже третий инцидент в колонии № 9 Соликамска за последний месяц. 22 сентября двое заключенных надругались над осужденным, после чего в колонии произошла массовая драка. Пострадали до 30 человек. 6 октября один из заключенных ИК-9 в знак протеста против издевательств и вымогательств залез на вышку и, угрожая самоубийством,потребовал встречи с прокурором.