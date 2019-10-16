Мосгорсуд: видео задержания Устинова доказывает его виновность

Московский городской суд при рассмотрении в апелляционном порядке приговора Павлу Устинову пришел к выводу, что видеозапись задержания актера доказывает его виновность. На определение суда, которое было вынесено ещё 30 сентября, обратил внимание "Инетрфакс".
В нём, в частности, говорится, что тот факт, что на представленных видеозаписях не слышно выкриков лозунгов со стороны Устинова, не опровергает его участия в митинге. В документе отмечается, что записи подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно Устиновым в момент его задержания. Мосгорсуд не нашел оснований не доверять показаниям сотрудника Росгвардии и его коллег-свидетелей.
Задержание Устинова снял на видео сотрудник Amnesty International Олег Козловский. По его словам, в момент задержания актёр от неожиданности поднял руки, один из полицейских потерял равновесие, споткнулся и упал. Суд первой инстанции не стал рассматривать видеозапись задержания Устинова, её приобщил к материалам дела Мосгорсуд.
- Павла Устинова задержали 3 августа в центре Москвы во время несанкционированной акции оппозиции, в которой он не участвовал. Актёр ждал возле метро "Пушкинская" своего друга, когда четверо сотрудников Росгвардии повалили его на землю, избили дубинками и задержали. Позже Устинова обвинили в применении насилия к полицейскому и приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.
- Арест и приговор Устинову вызвали общественный резонанс. В результате Мосгорсуд изменил приговор Устинову с трёх с половиной лет колонии на год лишения свободы условно.
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