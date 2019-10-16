Мосгорсуд: видео задержания Устинова доказывает его виновность

Московский городской суд при рассмотрении в апелляционном порядке приговора Павлу Устинову пришел к выводу, что видеозапись задержания актера доказывает его виновность. На определение суда, которое было вынесено ещё 30 сентября, обратил внимание "Инетрфакс".

В нём, в частности, говорится, что тот факт, что на представленных видеозаписях не слышно выкриков лозунгов со стороны Устинова, не опровергает его участия в митинге. В документе отмечается, что записи подтверждают достоверность сообщенных потерпевшим сведений о причинении вреда его здоровью именно Устиновым в момент его задержания. Мосгорсуд не нашел оснований не доверять показаниям сотрудника Росгвардии и его коллег-свидетелей.

Задержание Устинова снял на видео сотрудник Amnesty International Олег Козловский. По его словам, в момент задержания актёр от неожиданности поднял руки, один из полицейских потерял равновесие, споткнулся и упал. Суд первой инстанции не стал рассматривать видеозапись задержания Устинова, её приобщил к материалам дела Мосгорсуд.