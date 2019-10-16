Соболь включена в список 100 "самых вдохновляющих" женщин мира

Российский оппозиционный политик, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь включена в составленный Би-би-си список 100 наиболее влиятельных и вдохновляющих женщин мира за 2019 год.

Список состоит из пяти категорий - "Земля" (в ней представлены экологические активистки), "Знание" (учёные, врачи, деятели образования), "Лидерство" (политики и общественные деятели), "Креативность" (художницы, деятели искусства), "Спорт" и "Идентичность" (борцы за права меньшинств).

Любовь Соболь представлена в категории "Лидерство". О ней сказано, что она расследует подозрения в коррупциив России, представляя свою работу в соцетях и на канале в ютьюбе с более чем миллионом подписчиков. Напоминается также, что власти не допустили её к участию в выборах в Мосгордуму, что "вызвало протесты десятков тысяч молодых людей".

Список в нынешнем году объединён темой будущего и того, как женщины влияют на его создание. Би-би-си приводит слова Соболь о том, что ей трудно думать о будущем, живя в непредсказуемой стране, но она надеется, что Россия будет "свободной и счастливой".