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Культ личности

Не тушите свет! Владимир Кара-Мурза - 60. Эфир в 20:05

Владимир Кара-Мурза с сыном Владимиром и внуками

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В гостях у Леонида Велехова Владимир Кара-Мурза младший

24 октября звезде НТВ 90-х, звезде Радио Свобода и Эха Москвы 2000-х Владимиру Кара-Мурзе исполнилось бы 60. Вспоминаем его с Владимиром Кара-Мурзой младшим.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 19 октября 2019 года в 20.05

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