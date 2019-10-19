Не тушите свет! Владимир Кара-Мурза - 60. Эфир в 20:05

24 октября звезде НТВ 90-х, звезде Радио Свобода и Эха Москвы 2000-х Владимиру Кара-Мурзе исполнилось бы 60. Вспоминаем его с Владимиром Кара-Мурзой младшим.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 19 октября 2019 года в 20.05
В гостях у Леонида Велехова Владимир Кара-Мурза младший
24 октября звезде НТВ 90-х, звезде Радио Свобода и Эха Москвы 2000-х Владимиру Кара-Мурзе исполнилось бы 60. Вспоминаем его с Владимиром Кара-Мурзой младшим.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 19 октября 2019 года в 20.05
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