В Турции арестованы 24 человека за критику в социальных сетях военной операции Анкары в Сирии. Подобные публикации пользователей интернета власти называют "дезинформацией". Об этом сообщает государственное информационное агентство Anadolu. Всего за критику турецкого наступления были задержаны 186 человек.

С начала операции "Источник мира" 9 октября Турция начала расследования в отношении сотен людей, включая курдских законодателей, отмечает Reuters.

Турция ведёт наступление в Сирии против курдов, объявив целью обезопасить свои границы от террористов. Вашингтон же считает курдов главными союзниками в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

Кроме наземной операции, Анкара также наносит удары с воздуха. Сирийский центр мониторинга прав человека завил о гибели с начала наступления не менее 70 мирных жителей, среди них 21 ребёнок. Около 300 тысяч человек, по данным организации, покинули свои дома.

Действия турецких властей осудили Евросоюз и Лига арабских государств. США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и другие страны ЕС перестали поставлять Анкаре вооружение. При этом Болгария и Венгрия не намерены выступать против Турции. Они опасаются, что конфликт с Анкарой приведёт к новому миграционному кризису в Европе.