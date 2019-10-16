Сотрудник Госдепартамента: Украиной занималось "трио" в администрации

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент на слушаниях в Палате представителей в рамках расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа заявил о том, что в последние месяцы политику Соединённых Штатов в отношении Украины определял ряд сотрудников администрации, близких к президенту, а не Госдепартамент.

Слушания проходили за закрытыми дверями, однако по их завершении ряд конгрессменов, которые в них участвовали, рассказали о наиболее важных ответах Кента. Их слова приводят New York Times, Bloomberg и другие издания.

По словам Кента, в мае нынешнего года - сразу после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины - в Белом доме прошла встреча под председательством руководителя аппарата президента Мика Малвани, на которой было определено, что ответственность за политику в отношении Украины будут нести три человека - посол США в ЕС Гордон Сондланд, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер и министр энергетики Рик Перри. При этом сотрудникам Госдепартамента было сказано не препятствовать их работе.

Утверждается, что Перри, Сондланд и Волкер убеждали президента Трампа пригласить Зеленского в Белый дом, а двое последних составили документ, в котором выражалось пожелание, чтобы украинский президент заявил о намерении расследовать деятельность на Украине сына Джо Байдена и предполагаемое украинское вмешательство в выборы 2016 года.

Как пишет Bloomberg, Кент также негативно охарактеризовал роль юриста Трампа Руди Джулиани в переговорах с украинскими чиновниками.

Зеленский не выступил с заявлением, проект которого, как утверждается, согласовали Волкер и Сондланд. Он также на данный момент не получал официального приглашения в Белый Дом. Волкер ушёл в отставку вскоре после объявления о начале расследования по вопросу об импичменте.

Оно ведётся в связи с предполагаемым давлением, которое Трамп оказывал на Украину, чтобы навредить своему политическому противнику Байдену. Президент утверждает, что лишь хотел, чтобы Украина лучше боролась с коррупцией. Администрация официально отказалась сотрудничать с Палатой представителей при проведении расследования. Тем не менее, ряд сотрудников Госдепартамента дали показания.