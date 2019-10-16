Археологи нашли в египетском Луксоре древний тайник с саркофагами

Более 20 закрытых саркофагов обнаружили археологи на юге Египта, неподалёку от города Луксор. Министерство по делам древностей заявило, что находка является важнейшим открытием последних лет.

Деревянные саркофаги найдены в некрополе Эль-Ассасиф, на западном берегу Нила, рядом с одной из древних египетских столиц – городом Фивы. Сейчас там находится современный Луксор.

Саркофаги располагались на двух уровнях одной большой могилы. Они хорошо сохранились, на них видно краску и гравюры, говорят археологи. По данным британского издания Daily Mail в могиле имеются саркофаги, относящиеся к периодам Среднего, Нового и Позднего царства – с 1994 до 332 года до новой эры.

Египетские власти обещают раскрыть больше подробностей об археологической находке в субботу, 19 октября.