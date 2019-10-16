Суд отправил под домашний арест сотрудника ярославской колонии №1

Ярославский областной суд отправил из СИЗО под домашней арест бывшего сотрудника исправительной колонии №1 Сергея Ефремова. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по делу об избиении заключённого Евгения Макарова. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на адвоката фонда "Общественный вердикт" Ирину Бирюкову.

Видео пыток Макарова в июле 2018 года опубликовала "Новая газета". Сам заключённый заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников колонии ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств. Сразу после этого были арестованы более десяти сотрудников колонии. Сейчас расследование завершено. Обвиняемые знакомятся с материалами дела. Ефремов заключил досудебное соглашение. Его дело будет рассматриваться в особом порядке.

Евгений Макаров освободился в октябре 2018 года.