В Новгороде возбудили уголовное дело из-за изнасилования журналистки

В Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного редактора муниципальной газеты "Новгород" Михаила Боголюбова. Его подозревают в изнасиловании журналистки издания "Новгород.Ру" Алины Щегловой. Копия постановления о возбуждении уголовного дела есть в распоряжении редакции сайта Север.Реалии.

На официальном сайте ведомства опубликована информация о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в изнасиловании. Щеглова заявила, что её изнасиловал в сентябре главный редактор одной из муниципальных газет. Журналистка придала огласке информацию только после того, как СК продлил доследственную проверку.

Несколько корреспондентов местных СМИ рассказали сайту "Медуза", что 27 сентября журналисты отмечали завершение конкурса "Феникс". По словам Анны Огороднийчук, из редакции, где прошла неформальная часть вечера, Щеглова должна была уехать на такси вместе с Боголюбовым, "поскольку им по пути".

По словам Щегловой, она "отключилась" в редакции, а когда очнулась, то "обнаружила, что ее платье разорвано, а Боголюбов насилует ее". Позже девушка добралась до дома и рассказала о случившемся мужу, который посоветовал обратиться в полицию. По словам супруга Щегловой, Боголюбов заявил, что все произошло по обоюдному согласию.

Ранее редакция "Новгород.Ру" опубликовала официальное заявление, написав, что Щеглова проходила проверку на полиграфе в рамках доследственной проверки, а также "получала просьбы и намёки забрать заявление". Коллеги Щегловой обеспокоены тем, что уголовное дело "может в итоге закончиться ничем". Супруга Боголюбова работает в полиции в звании полковника.