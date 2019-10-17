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Обвиняемый по "московскому делу" Губайдуллин покинул Россию

Айдар Губайдуллин

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Один из обвиняемых по "московскому делу" программист Айдар Губайдуллин покинул Россиию. Об этом сообщил его адвокат. Позднее сам Губайдуллин подтвердил свой отъезд в фейсбуке.

"Это решение далось мне нелегко, но события последних дней не оставили мне выбора. Я покинул страну и в ближайшие годы не вернусь" - написал Губайдуллин. Он добавил, что любит Россию, выразил уверенность в том, что "Россия обязательно будет свободной" и заявил, что будет прилагать все силы для этого.

В какой стране находится Губайдуллин, когда и как он выехал из России - не сообщается.

Айдар Губайдуллин находится под следствием по обвинению в применении насилия к полицейским во время акции протеста в Москве 27 июля, которую власти характеризуют как массовые беспорядки. Его обвиняют в том, что он бросил пустую пластиковую бутылку в сторону полицейских. Некоторое время Губайдуллин провёл в СИЗО, затем его отпустили под подписку о невыезде, однако обвинения не сняли. 15 октября ему предъявили их в новой редакции.

Ранее по "московскому делу" реальные сроки по разным обвинениям получили шесть человек, ещё один был осуждён условно.

Накануне суд в Москве арестовал ещё четверых подозреваемых по этому делу.

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