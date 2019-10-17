Саммит ЕС обсудит Брекзит. Его условия всё ещё не согласованы

В Брюсселе сегодня открывается двухдневный саммит Европейского Союза. Главный вопрос на повестке дня - выход Великобритании из ЕС. Однако переговоры о новой редакции договора о Брекзите, которые в последние дни вели представители Британии и Евросоюза, по состоянию на утро 17 октября ещё не принесли результата.

При этом 19 октября истекает срок, который британский парламент дал премьеру Борису Джонсону для того, чтобы он вынес на голосование договор о Брекзите. Если этого не произойдёт, Джонсон по закону обязан будет попросить о переносе даты выхода Британии из ЕС с 31 октября на более поздний срок.

В среду переговоры шли весь день. К вечеру появились сообщения, что текст договора в основном согласован. Со ссылкой на источники корреспонденты сообщали, что Британия пошла на ряд уступок, в том числе по вопросу об ирландской границе.

На пути одобрения соглашения, однако, встали представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии. Без их голосов премьер Джонсон, по всей вероятности, не будет иметь шансов на одобрение договора о Брекзита в парламенте. Юнионисты утром в четверг заявили, что нынешняя рабочая редакция договора их не устраивает. Переговоры продолжаются.

Британский парламент намерен обсудить результаты саммита ЕС в субботу 19 октября. Лейбористы уже заявили, что, если Джонсон вынесет соглашение о Брекзите на голосование, они предложат поправку о том, чтобы оно было одобрено на референдуме.

Премьер неоднократно заявлял, что Британия в любом случае выйдет из ЕС 31 октября.