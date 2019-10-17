Константин Котов и Анна Павликова поженились в следственном изоляторе

Осужденный на четыре года колонии по "дадинской статье" московский активист Константин Котов и обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова поженились. Церемония регистрации брака состоялась в следственном изоляторе "Матросская тишина", где сейчас находится Котов.
Как сообщает телеканал "Дождь", сначала Анну Павликову, которая находится под домашним арестом, отвезли в Богородский отдел ЗАГС, а затем – в СИЗО.
Ранее адвокат Павликовой Ольга Карлова сообщила РБК, что молодые люди подали заявление о регистрации брака ещё в конце сентября.
14 октября мать Павликовой пришла на заседание Мосгорсуда по жалобе на приговор Константину Котову. В перерыве слушаний она рассказала "Медиазоне",что Константин Котов поддерживал её дочь всё время, что она находится под домашним арестом. Он писал ей письма, приносил "всякие передачки". Она уточнила, что её дочери разрешены прогулки, во время которых они виделись. Правозащитник Никита Родригез написал в фейсбуке, что Котов поддерживал девушку и, когда она была в СИЗО. Покупал все необходимое, в том числе дорогостоящие лекарства.
- Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. Его неоднократно задерживала полиция. Последний раз его задержали 10 августа в центре Москвы во время акции в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы.
- 5 сентября Константин Котов был осуждён на четыре года лишения свободы по статье о неоднократных нарушениях правил проведения митингов. Он вины не признаёт.
- Совет по правам человека раскритиковал приговор, указав на постановление Конституционного суда о том, что лишать человека свободы по статье о неоднократных нарушениях на митингах можно только в том случае, если его действия не были мирными и несли угрозу жизни или имуществу других людей.
- 14 октября Мосгорсуд оставил приговор Котову без изменений.
- Обвиняемой по делу "Нового величия" Анне Павликовой 19 лет, в момент задержания она была несовершеннолетней. Несколько месяцев она провела в СИЗО, где жаловалась на проблемы со здоровьем. Затем её перевели под домашний арест.
- По версии следствия, группа молодых людей создала экстремистскую организацию "Новое величие" с целью свержения власти в России. Павликова, как и другие обвиняемые, настаивают на своей невиновности и указывают на роль предполагаемого провокатора спецслужб, который и предложил нынешним обвиняемым создать организацию и написать устав.
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