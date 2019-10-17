Константин Котов и Анна Павликова поженились в следственном изоляторе

Осужденный на четыре года колонии по "дадинской статье" московский активист Константин Котов и обвиняемая по делу "Нового величия" Анна Павликова поженились. Церемония регистрации брака состоялась в следственном изоляторе "Матросская тишина", где сейчас находится Котов.

Как сообщает телеканал "Дождь", сначала Анну Павликову, которая находится под домашним арестом, отвезли в Богородский отдел ЗАГС, а затем – в СИЗО.

Ранее адвокат Павликовой Ольга Карлова сообщила РБК, что молодые люди подали заявление о регистрации брака ещё в конце сентября.

14 октября мать Павликовой пришла на заседание Мосгорсуда по жалобе на приговор Константину Котову. В перерыве слушаний она рассказала "Медиазоне",что Константин Котов поддерживал её дочь всё время, что она находится под домашним арестом. Он писал ей письма, приносил "всякие передачки". Она уточнила, что её дочери разрешены прогулки, во время которых они виделись. Правозащитник Никита Родригез написал в фейсбуке, что Котов поддерживал девушку и, когда она была в СИЗО. Покупал все необходимое, в том числе дорогостоящие лекарства.