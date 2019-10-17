Лукашенко рассказал о россиянке Богачевой и вмешательстве в выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг впервые прокомментировал дело гражданки России Анны Богачевой, которая на этой неделе была задержана в Минске по запросу США, но впоследствии отпущена.

Лукашенко при этом подверг критике как Соединённые Штаты, так и российские СМИ и телеграм-каналы.

На встрече с губернатором Новгородской области России Андреем Никитиным Лукашенко поднял тему Богачевой, заявив сначала о своей лояльности России: "Это идеология, и из меня это не выбить". "Здесь целая революция поднялась в связи с опросом гражданки России, которая якобы вмешивалась в выборы" - продолжил президент Белоруссии.

"Да, вмешивалась в президентские выборы — это я говорю, вмешивалась даже без якобы" - цитировало его издание Sputnik Беларусь, однако впоследствии эта фраза из расшифровки речи Лукашенко была удалена, обращает внимание издание Tut.by.

По словам Лукашенко, белорусские власти обязаны были выяснить, что за человек Богачева, а когда стало ясно, что США её обвиняют во вмешательстве в выборы, то "после этого разговора не было", и россиянку отпустили. "Я знаю, что вмешиваться в американские выборы практически нереально" - сказал Лукашенко, добавив, что сам перед выборами в США поддерживал Трампа, но не считает это своим вмешательством в них. При этом он заявил, что в 2008 году добился выезда посла США из Минска, поскольку тогда американские дипломаты якобы вмешивались в выборы в Белоруссии.

Лукашенко также заявил, что обсуждал тему Богачевой с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым, и назвал неправдой утверждения о том, что глава МИД России Сергей Лавров звонил по этому поводу белорусскому министру Владимиру Макею. Лукашенко обвинил российские телеграм-каналы, в частности канал "Незыгарь", в "накрутке ситуации" с Богачевой.

Анна Богачева, как утверждали российские СМИ и её знакомые, была задержана в Минске 13 октября. Известно об этом стало только 15 октября. В тот же день было объявлено, что Богачева на свободе. Белорусские власти заявили, что она формально не была задержана.

Ряд российских СМИ и телеграм-каналов писали о том, что задержание россиянки вызвало резкое недовольство в Москве, которая фактически потребовала от белорусских властей её освободить.

Анна Богачева - одна из 12 сотрудников так называемой "фабрики троллей"! ("Агентство интернет-исследований"), которых в США официально обвиняют в причастности к вмешательству в выборы президента в 2016 году. Радио Свобода установило, что ранее она была связана с крайне правыми националистическими кругами в России.