Умер видный критик президента Трампа конгрессмен Каммингс

В Соединённых Штатах умер глава комитета Палаты представителей по надзору Элайджа Каммингс. Ему было 68 лет.

Сообщается, что он умер в больнице в результате обострения хронического заболевания.

Каммингс был одним из трёх руководителей комитетов нижней палаты Конгресса, которые ведут расследование по вопросу об импичменте президента Дональда Трампа. Ещё несколько дней назад он вместе с двумя другими коллегами подписывал официальные документы, связанные с расследованием.

Элайджа Каммингс более 20 лет представлял в Конгрессе город Балтимор (штат Мэриленд), был известен как гражданский активист и правозащитник. Он был одним из наиболее активных критиков президента Трампа в Конгрессе. Трамп также критиковал его, указывая на проблемы Балтимора с преступностью и городским хозяйством.

И демократы, и республиканцы в Конгрессе выражают соболезнования в связи со смертью Каммингса.